Mirkóczki: A kilépésem markáns üzenet az egri politikának

Tavaly január óta nem foglalkozik pártpolitikával, de csak most jelentette be, hogy kilép a Jobbikból Mirkóczki Ádám. Kilenc évig volt országgyűlési képviselő, tavaly Eger polgármesterének választották. Azt mondja, döntésének nincs köze a párt körüli konfliktusokhoz, a kilépéssel az egri képviselőtársainak akart üzenni. Tavaly majdnem abbahagyta a politikát, az egriek azonban másként döntöttek. Interjú Mirkóczki Ádámmal, Eger ex-jobbikos, immár független polgármesterével.

Miért lépett ki a Jobbikból? Tényleg semmi összefüggés nincs az Ön döntése és az elmúlt hetek konfliktusai között, mint azt a keddi közleményben hangsúlyozzák?

Kívülről nézve nyilván van egy olyan olvasata, hogy az én távozásom is ebbe a sorba illik, de abszolút nem erről van szó. Tavaly januárban már minden párttisztségemről lemondtam, és csak a képviselői mandátumot tartottam meg. Akkor már nagyon tudatosan az egri városvezetésre készültem, hittem benne, hogy nyerni tudok. Így nem vettem részt a tisztújításokban sem, nem kampányoltam, szándékosan kimaradtam a párt belső életéből is. Nem volt egyébként meglepetés a párt vezetésének a mostani bejelentésem, már hetekkel korábban jeleztem az elnökségnek.

Mikor döntött a távozásról?

Már régebben, de az időzítéssel bajban voltam. Utólag azt mondom, hogy talán hamarabb kellett volna megtenni. Egy párt életében soha nem jön jól, ha egy polgármester vagy egy országosan ismert politikus kilép. Számomra ugyanakkor ez egy nagyon fontos lépés volt, és ennek kevésbé van jelentősége a Jobbik szempontjából, Eger szempontjából viszont annál inkább.

Hogy érti ezt? Mit nyertek az egriek azzal, hogy Ön kilépett a pártból?

Ez a lépés egy markáns üzenet és egy egyértelmű állásfoglalás az egri képviselőtársaim felé. Ha én ezt polgármesterként megléptem, akkor elvárom a többi képviselőtől is, hogy a közgyűlésben meg se próbáljanak pártérdekek szerint dönteni. Természetesen nem várom el másoktól, hogy lépjenek ki a pártjukból, de azt igenis megkövetelem, hogy a városvezetésben mindenki szorítsa vissza a pártpolitikát. Ezt akartam igazából demonstrálni.

Volt olyan október óta, hogy a pártérdekek és a város érdekei ütköztek a közgyűlésben?

Kirívó esetre nem emlékszem, de azt érzem, hogy az országgyűlési választásokhoz közeledve biztosan minden pártnak lesznek majd igényei, szándékai, én pedig nem szeretném, hogy az egri önkormányzat a konfliktusok középpontjába kerüljön. Azt várom mindenkitől, hogy az önkormányzat függetlenségét mindenki tartsa prioritásnak.

Ha ez a döntés már régóta érett, miért pont most lépett ki, amikor a párt meghatározó szereplői naponta kritizálják az elnökséget?

Az elmúlt hetek történései elodázták a bejelentést. Már hamarabb szerettem volna megtenni, ugyanakkor el akartam kerülni annak látszatát, hogy én bármelyik fél pártján állnék, vagy hogy az ottani történések miatt döntöttem így. Azzal viszont sokkal rosszabbat tennék a pártnak, ha azután jövök elő én is a távozásommal, hogy lenyugodnak a kedélyek és helyreáll a rend. Most már így is, úgy is kellemetlen a Jobbiknak, hogy a kirúgásokról, kilépésekről, helycserékről szólnak a hírek. Úgy voltam vele, hogy így kisebb kárt okozok a Jobbiknak, mintha később tenném meg ezt a lépést.

Mi történik a Jobbikon belül? Milyen konfliktusok vezettek oda, hogy többen távoztak a párból?

2019. januárjáig tudok a párt belső életéről beszélni. Nem tudom, milyen konfliktusok és milyen sérelmek születtek a legutóbbi tisztújítás során. Nekem minden szereplővel jó a viszonyom, nem tudom, hogy milyen emberi vonások vagy tényezők vezettek oda, hogy az évekig, évtizedekig együtt dolgozó emberek így váljanak el egymástól. Nem hiszem, hogy olyan áthidalhatatlan problémák lennének, amiket ne tudnának megoldani. Nagyon sok mélypontot, konfliktust túlélt már a Jobbik, szerintem ezt is túl fogja. A kérdés, hogy meddig húzódik el ez a helyzet, és mikorra áll helyre a rend.

Egerben is feszült a légkör az elmúlt napokban. Nemrég leváltotta a város szocialista alpolgármesterét, Mirkóczki Zitát. Miért döntött így?

Miután a járvány miatt krízishelyzet alakult ki, és a gazdasági nehézségek miatt családok kerültek nehéz helyzetbe, azt a döntést hoztam, hogy a kultúra helyett a szociális területnek kell prioritást élveznie. Mirkóczki Zita a kulturális területekért felelős alpolgármester volt, jelen állás szerint viszont még az se látom, hogy tudunk-e érdemben a kultúrára költeni Egerben, ha a költségvetési veszteségeinket nézzük. A szociális területre viszont hatalmas az igény, rengeteg ember vár szociális segítségre, és ezt kötelezően el kell látnia az önkormányzatnak. Részben kényszer, részben logikus döntés volt, hogy Mirkóczki Zita helyett Farkas Attilát neveztem ki alpolgármesternek, aki a szociális területen meggyőző munkát végzett az elmúlt években. Korábban is a szociális szférában dolgozott, ismeri az összes szereplőt. Mindketten az MSZP tagjai, így a "pártérdek" sem sérült.

A Népszava arról ír, hogy olyan nagy feszültséget okozott a döntés a frakcióban, hogy akár még időközi választás is lehet Egerben. Ön hogy látja ezt, tényleg ennyire kiéleződtek az ellentétek?

Az időközi választás a lehető legdrasztikusabb vagy legszélsőségesebb forgatókönyv lenne, egyelőre én nem látom ennek realitását. Nyilván az alpolgármesteri személycsere konfliktussal járt. Ezt én felvállaltam, a felelősség száz százalékban az enyém. Azt gondolom, hogy egy polgármesternek joga van ahhoz, hogy eldöntse, a saját közösségén belül kire milyen feladatot bíz, mit vár el tőle, és azt a feladatot milyen státuszban bízza az illetőre.

Mirkóczki Zita viszont azt mondja, jogilag hibás volt a menesztése, ezért a kormányhivatalhoz fordult, és kártérítési pert nyújt be.

Azt sérelmezte, hogy a határozatban a lemondás szó került. Ebben igaza van, cserét hajtottam végre. Adminisztrációs hiba történt, a kormányhivatallal egyeztetünk, és javítottuk. Jogosan kritizálta, de azt nem gondolom, hogy a kormányhivatalhoz kellett ezért fordulnia. Tisztában voltam, hogy nem fog örülni a döntésemnek, de az én felelősségem, és ezt vállalom.

Ha 2022-ben megkeresik az ellenzéki pártok, hogy egyéni parlamenti képviselőjelöltként induljon el a körzetben, és egységesen beállnak Ön mögé, elvállalja a felkérést?



Nem. Semmi ilyen ambícióm nincs. Kevesen tudják, hogy október 13-án az egriek a politikai sorsomról is döntöttek. A családommal azt beszéltem meg, hogy ha nem sikerül, akkor otthagyom a politikát. Nem szerettem volna megélhetési politikussá válni, hogy csak azért, hogy munkám legyen, pártlistáról mindig becsússzak ide vagy oda. Egerről viszont volt egy vízióm, megvolt a motivációm, és inspirált, hogy végre olyan feladatot végezhetek, aminek látszata is van. Amikor a harmadik ciklusunkat is kétharmaddal szemben kezdtük meg 2018-ban, akkor a parlamenti motivációm erősen megcsappant. Mondhatnám úgy is, hogy az országgyűlési színtéren kiégtem. Bár a politikában azt mondják, hogy soha nem mondjuk, hogy soha, de tény, hogy 2022-ben én egészen biztosan nem szeretnék indulni.

Lesz új párt a Jobbikból kilépőkkel? Megkereste Önt valamelyik távozó politikus ilyen szándékkal?

Nem keresett senki, de nincs is ilyen szándékom. Nem azért léptem ki a Jobbikból, hogy más pártba belépjek. A pártállástól való függetlenséget, most polgármesterként mindennél fontosabbnak tartom. Jelen állás szerint nem szeretnék a nagypolitikába visszatérni. Egyet szeretnék, hogy Egert minél sikeresebben tudjam vezetni, és Egerből egy modern, XXI. századi város legyen. Ehhez egy fontos, demonstratív lépésnek szántam a kilépést. Sokan mondják, hogy ez gyengülést jelent, mert már nincs mögöttem párt és infrastruktúra, de én ezt nem így látom. Én úgy látom, hogy így szabadabb mozgásterem van, és a szó szerinti függetlenségem Eger előnyére válik.

