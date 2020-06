Berlinben futtatott állami gondozottakat négy magyar férfi és fiaik

Egy hónapra elrendelte annak a hét férfinak a letartóztatását a Békés Megyei Járásbíróság, akik a rendőrség gyanúja szerint Berlinben futtattak

mélyszegénységben élő, főként állami gondozott magyar lányokat.

A Police.hu azt írja: a hierarchikus felépítésű csoportot egy 51 éves sarkadi férfi vezette. Három testvérével 2013-tól kényszerítettek erőszakkal és fenyegetéssel magyar lányokat arra, hogy Németországban prostituáltként dolgozzanak nekik, majd a megkeresett pénz nagy részét elvették tőlük. Fiaik később, 2018-ban csatlakoztak – áll a Békés Megyei Főügyészség közleményében.

A szervezet úgy működött, hogy a családtagok felosztották egymás között azt a berlini utcaszakaszt, ahol az általuk beszervezett lányokat dolgoztatták, és személyesen, illetve megbízott emberek útján felügyelték azt. A területre más lányokat is beengedtek, de a prostituáltaknak a helyért napidíjat kellett fizetniük.

A négy testvért szombaton délelőtt Sarkadon, míg egyikük 21 éves fiát Dinnyésen fogták el a rendőrök. Egy másik, 25 éves férfit a TEK segítségével fogtak el ugyanaznap Püspökladányban, míg egy 24 éves férfi önként feladta magát.

A rendőrök házkutatásokat is tartottak, lefoglaltak három autót, közel 12 millió forintot, 2600 eurót, zálogjegyeket, mobiltelefonokat, ékszereket és egyéb bizonyítékokat. A lefoglalt vagyon összértéke körülbelül 60 millió forint. Három ingatlant zár alá vettek, gazdasági társaságban meglévő üzletrészeket és autót is lefoglaltak. Ha a hét férfit elítélik bűnszervezetben elkövetett emberkereskedelemért, akár 16 évet is kaphatnak.