A nap, amikor Orbán megdicsérte Karácsonyt

Ma van Trianon századék évfordulója. Ha nem tudja, hogy miért van jelentősége ennek a napnak, akkor nézze meg ezt a videónkat és pár perc alatt képbe kerül.

Áder és Kövér a parlamentben beszélt Trianonról

A parlament ünnepi megemlékezést tartott, de csak Kövér László házelnök és Áder János köztársasági elnök (mindketten fideszes politikusok) szólalhattak fel, ellenzékiek nem, amit a kormány azzal indokolt, hogy nem akarnak pártpolitikai vitát. Felolvastak egy nyilatkozatot a nemzeti önazonosságról (ezt is kormánypárti politikusok írták), majd Kövér László, utána pedig Áder beszélt Trianonról. Kövér szerint Trianon a jövőben is megismétlődhet, ha nem vigyázunk eléggé, mert vannak olyan erők, amelyek a nemzetállamokat semmisítenék meg, Áder pedig kisebb történelemórát tartott, amelynek lényege, hogy Magyarország sorsa nem 1920-ban, hanem már előtte, különféle háttéralkukkal eldőlt, de az akkori magyar vezetés is követett el hibákat, mert ha ügyesebbek lettek volna, nem lett volna ekkora a kár. (Egyébként a parlamentben sem Kövér, sem Áder nem vette elő az ellenzéket a beszédében, tehát azon kívül, hogy a házelnök a nemzetállamok elleni támadásokról beszélt, kerülte a pártpolitikát, önmagához képest pedig kifejezetten visszafogott beszédet tartott.)

És ha már történelemóra: Ungváry Krisztián történész szerint nem szabad elfogadnunk, hogy Romániában a magyarság számára nem biztosítottak a nemzetiségi és önrendelkezési jogok.

Tőkés László: Megnyílhat az út a megbékélés előtt

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Tőkés László szerint Trianon centenáriumának mementója utat nyithat a magyar-román megbékélés előtt, ha az erdélyi magyarok teljes jogú polgárai lesznek Romániának, és Bukarest szakít az állampolitikai szintű magyarellenességgel. Tőkés szerint úgy kellene Romániában is a megbékélés útjára lépni, ahogyan Igor Matovic szlovák kormányfő tette, amikor közös trianoni megemlékezésre hívta, és Szlovákia teljes jogú polgárainak nyilvánította a felvidéki magyarokat. "A határokat átrajzolhatták, de a szülőföldünktől senki nem foszthat meg. Legyünk mi is teljes értékű polgárai a jelenlegi Romániának" - szorgalmazta az EMNT elnöke.

Eközben Budapesten...

A nap egyik érdekes híre, hogy Orbán Viktor megdicsérte Karácsony Gergelyt, amiért a főpolgármester Trianon miatt 1 perces néma leállást kért Budapesttől. Budapest vezetése csütörtökön jelentette be azt is, hogy az emlékezés miatt nemzeti zászló színeivel világítják ki a Lánchidat.

Emellett Az Én Budapestem Trianon 100 projektjében ismert közszereplők és politikusok, mint Karácsony Gergely, Vona Gábor, Alföldi Róbert, Nyáry Krisztián és még sokan mások, arról beszélnek, mit is jelent nekik Trianon. Az összes videót itt lehet megnézni. Egy másik érdekes hír, hogy a volt szlovák államfő, Rudolf Schuster magyar nótát énekel a Dankó rádióban.

...és vidéken

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Alsónánán mondott ünnepi köszöntőt az Evangélikus templom kertjében. Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár és Jakab István, az Országgyűlés alelnöke Sárrétudvarin az évforduló alkalmából készült emlékmű átadásán mondott beszédet, amely után istentiszteletet tartottak és megkoszorúzzák az emlékművet.

A Magyar Szentek templomában trianoni emléktáblát avattak, a megemlékezésen beszédet mondott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Sárkány Győző Ferenczy Noémi-díjas grafikus művész "Trianon anzix" című kiállítását nyitotta meg az A38 hajón. A Magyar Nemzeti Múzeum pedig össznemzeti fotókiállítást rendez az 1920-ban elszakított országrészek kulturális, művészeti kincseinek fotóiból.

Sopronban felavatták a Trianoni Emlékparkot, ahol mások mellett beszédet mondott Zambó Péter erdőkért és földügyekért felelős államtitkár. Miskolcon elhelyezték a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Nemzeti Összetartozás Emlékművének alapkövét, Debrecenben gyászlobogót vontak fel és koszorúzást tartottak a Magyar Fájdalom szobránál.

Győrben az összetartozás tüzével, Komáromban száz ágyúlövéssel emlékeznek meg az eseményről.

Megemlékezést tartottak vagy tartanak többi között Gyulán, Pécsen, Kaposváron, Székesfehérváron, Móron, Zalaegerszegen, Isaszegen, Ácson és Szolnokon is.

Csongrád megyének mától új neve van : Trianon századik évfordulójára változtatták Csongrád-Csanád megyére. Szintén az évforduló alkalmából az Arcanum Mapire oldalán most nyilvánosak lettek az eddig szélesebb körben nem ismert részletes határtérképek.

Fidesz: Nincs még egy nemzet, ami ekkora tragédiát túlélt volna

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely szerint a magyar nemzet az egyetlen, amely képes volt véghezvinni azt a csodát, hogy egy sikeres és befejezett gyilkossági kísérlet után és ellenére is életben maradt.

A kormány szerdán döntött arról, hogy támogatja a 100. évforduló kapcsán, hogy a Citadellán a magyar szabadság múzeuma jöhessen létre - közölte a kormányinfón Gulyás. "Trianon után 90 évvel vált az lehetővé, hogy újra közjogi kötelék jöjjön létre magyar és magyar között, a magyar állam és a magyar állampolgárok között" - fogalmazott.

A Fidesz közleményben írt arról, hogy a trianoni békediktátummal a magyar nemzet sírját akarták megásni: elvették a történelmi Magyarország területének kétharmadát, lakosságának harmadát és tönkretették gazdaságát. A Fidesz szerint "nincs még egy olyan nemzet a világon, amely ekkora tragédiát és csonkítást túlélt volna. Sőt, az elmúlt tíz év következetes nemzeti kormányzásának és a nemzeti összefogásnak köszönhetően mi magyarok itt, a Kárpát-medencében száz éve nem voltunk olyan erősek, mint most".

Az LMP szerint bár a trianoni tragédiát most feloldani nem lehet, emlékezni tudunk rá. Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője szerint a magyar nemzet egy és bonthatatlan száz évvel a "gyalázatos trianoni békediktátum" aláírását követően is.

A Liberálisok bejelentették: az ALDE-hoz fordulnak, hogy támogassák a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését.

A Párbeszéd frakcióvezető-helyettese, Tordai Bence a párt csütörtöki megemlékezésén az igazságtalanság szinonimájának, a magyar nemzet tragédiájának nevezte a száz éve aláírt trianoni békeszerződést.

(Borítókép: A Himnuszt éneklik a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulója alkalmából tartott emlékülés résztvevői az Országházban 2020. június 4-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)