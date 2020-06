1183-ra csökkent az aktív esetek száma, meghalt három beteg

Újabb 16 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3970 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 krónikus beteg. Ezzel 542 főre emelkedett az elhunytak száma, 2245-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti. 397 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen – írja pénteken a hivatalos kormányzati honlap.

Az aktív fertőzöttek száma 1183 fő.

Az operatív törzs sajtótájékoztatóján csütörtökön elhangzott, hogy az újonnan felfedezett fertőzöttek jellemzően kontaktszemélyek, a járvány alakulása továbbra is kedvező. Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta, hogy szerdán a szociális intézményeket érintő enyhítésekről döntött, melyek vélhetően június 20-tól lépnek majd hatályba. Ezek értelmében lehetővé kell tenni a látogatást ezekben az intézményekben, megfelelő óvintézkedések betartásával:

a látogató hozzátartozó tartsa a kétméteres távolságot;

lehetőleg a szabadban találkozzanak, és ott élvezzék egymás társaságát;

csak egészséges személy menjen látogatni;

a látogatók részére biztosítani kell a kézmosás lehetőségét;

maszk viselése mellett a fodrász, a pedikűrös és manikűrös is beengedhető;

az intézményekben a vallási események is megtarthatók;

amennyiben a gondozott „ágyban fekvő”, és több ápolt fekszik egy szobában, akkor egyszerre egy látogató, maszkban mehet be a kórterembe;

élelmiszert és „egyéb dolgokat” is be lehet vinni.

Újonnan azonban csak azok vehetők fel, akiknek

négy napnál nem régebbi koronavírustesztje negatív eredményt mutat.

Kiss Róbert rendőr alezredes a határhelyzetről azt mondta: magyar állampolgárok személyforgalomban, Ausztriából hazatérve csak akkor nem kerülnek házi karanténba, ha rendelkeznek négy napnál nem régebbi koronavírusteszttel, ami igazolja, hogy nem fertőzöttek.

Újságírói kérdésekre válaszként elhangzott, hogy ún. járványkórház már nincs; ha felmerül a gyanú, hogy az újonnan felvett beteg fertőzött, akkor elkülönítik és az arra kijelölt kórházban helyezik el.

Azonnali hatállyal autós koncertek

Csütörtökön kormányinfó is volt, ahol elmondták, hogy június 16. körül megszűnhet a veszélyhelyzet, ami után újranyithatnak a mozik, a színházak és múzeumok is, de a 65 év felettiek vásárlási sávja továbbra is megmarad. Tisztázták, hogy az egészségügyi dolgozók és a technikai személyzet is megkapja a bruttó 500 ezer forintot a járványhelyzetben való munkájukért, ennek részleteiről Kásler Miklós ad majd bővebb tájékoztatást pénteken.

Bejelentették, hogy az autós koncertek azonnali hatállyal megtarthatók, nem kell megvárni velük a veszélyhelyzet végét, és elmondták azt is, hogy a veszélyhelyzet végeztével is könnyebben lehet majd kiváltani az e-recepteket. A közmunkások száma hétezerrel nőtt a járvány okozta munkahelyelvesztések miatt, és arról is beszéltek, hogy 1 milliárd forintos kultúratámogató csomagról döntött a kormány szerdán, 19 milliárd forintot pedig a gazdálkodás kárenyhítésére adnak.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

(Borítókép: Aradi László / Index)