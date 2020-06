Szentkirályi: 13 kérdést hoz a nemzeti konzultáció június közepén

Június 16-án kerül a parlament elé a javaslat, amelyben a kormány visszaadja a rendkívüli felhatalmaztást, amely lezárja a nyugat-európainál sikeresebb járványügyi védekezés egyik fejezetét - derült ki Szentkirályi Alexandra péntek reggeli szavaiból a Kossuth Rádión. A kormányszóvivő prognózisa szerint ezután néhány nappal - amennyiben a parlament támogatha és az államfő aláírja - lép életbe a döntés, ezzel véget ér a veszélyhelyzet is.

A koronavírus veszélye azonban nem múlik el, a járványügyi készültség érvényben arad, az életünk még jó darabig nem lesz olyan, mint a járvány előtt volt - jelezte a kormányszóvivő.

Vakcina ugyanis nincs, készülni kell tehát a második hullámra, az operatív törzs ugyanúgy működni fog és a kórházak is tartják az eddigi munkarendet.

A veszélyhelyzet elmúltával a mozik, színházak, múzeumok, fürdők megnyitnak, de, hogy mi lesz a rendezvényekkel, és milyen járványügyi szabályok lesznek érvényesek a maszkra, távolságtartásra vonatkozóan, arról az operatív törzs dönt majd - monta Szentkirályi, megemlítve, hogy a járványoktól legveszélyeztetettebb intézményekben, az idősotthonokban is igyekeznek biztosítani, hogy lakóik mielőbb visszatérjenek mindennapjaikhoz.

13 kérdés a postaládákba

A kormányszóvivő beszámolt az újabb nemzeti konzultáció tervéről. Eszerint június közepén már megérkeznek a kérdőívek a postaládákba, de a kérdéseket augusztus közepéig online is ki lehet majd tölteni.

A konzultáció 13 kérdésének fő része a járvány második hullámával, az ahhoz kapcsolódó intézkedésekkel lesz kapcsolatos.

Könnyebben betartják az emberek azokat az intézkedéseket, amelyeket ők is támogatnak - magyarázta a kormányszóvivő, miért kell nemzeti konzultációban megvitatni járványügy kezelésének egyébként szakmai kérdéseit.

Szentkirályi elmondása szerint a gazdaság újraindítása és a migráció is része lesz a konzultációs kérdéseknek. A kormányzat helyzetkezelésének fókuszában a munkahelyek megvédése és megteremtése áll, a kormány által biztosított bértámogatást eddig 150 ezren igényelték - mondta Szentkirályi.

Az új munkahelyteremtések körébe sorolta az kormány által 150 milliárd forinttal támogatott nagyberuházásokat.

Az eddigi intézkedések között kiemelte fontosnak tartja az év végéig érvényes hitelmoratóriumot, amellyel az ügyfelek többsége élt, leginkább olyanok, akik kis összegekkel tartoztak, ami Szentkirályi szerint igazolja, hogy a döntés a leginkább rászorulókon segít.

„Nagyon örültek az emberek az apróbb intézkedéseknek is, például, hogy nem kell a bérleti díjat fizetni. Ahogy látták az emberek hogy a kormányzat is segítésget nyújt, az emberek is megpróbáltak segíteni vagy legalábbis türelemmel lenni” - ezek már nem a kormányszóvivői, hanem a közszolgálati rádió műsorvezetőjének szavai voltak.