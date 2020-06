Két nap alatt elkaptak a rendőrök egy unokázós csalásra szakosodott bandát

A Budapesti Rendőr-főkapitányság unokázós bűncselekmények felderítésére alakult nyomozócsoportja 2020. június 2-án este közös akciót hajtott végre a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztály nyomozóival, mert megtudták, hogy egy unokázós bűncselekményekre szakosodott csoport tagjai Kistarcsán készülnek átverni egy idős embert. A nyomozók 21 óra 50 perckor

egy kistarcsai parkolóban állítottak meg egy autót, melynek utasainál több mint 1 millió forintot és ékszereket találtak;

a rendőrök L. Cintiát és két társát, B. Attilát és B. Jánost elfogták. A nyomozók kiderítették, hogy az autóban talált pénzt és ékszereket nem sokkal korábban csalták ki egy idős nőtől a már bevált unokázós módszerrel; a kistarcsai asszonyt kora este egy angliai telefonszámról hívta fel egy ismeretlen férfi, és az unokájának adta ki magát.

Azt mondta, hogy balesetet szenvedett, összetört egy drága autót, és a kárt a helyszínen kell rendeznie. Az álunoka azt kérte az asszonytól, hogy szedjen össze minél több pénzt és ékszereket, majd adja oda annak a nőnek, akit érte küld. A sértett összeszedte a megtakarított 1 millió forintját és ékszereit, majd egy szatyorba tette, és lakása előtt átadta a csomagért érkező futárnak.

A rendőrök a nyomozás során megállapították, hogy a kistarcsai bűncselekménynél a futár szerepét betöltő L. Cintia egy Budapesten elkövetett csalással is gyanúsítható. A csalók az unokázós történettel egy idős kőbányai lakost vertek át két egymást követő napon, és a kicsalt pénzt és ékszereket a sértettől május 18-án és május 19-én is L. Cintia vette át. Egy nappal később a nyomozók a kistarcsai csalás helyszínének közelében elfogott L. Cintiát, B. Attilát és B. Jánost előállították, csalás megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták, és őrizetbe vételük mellett előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.

A nyomozók azonosították azt a férfit is, aki a gyanú szerint a csalások elkövetéséhez a futárt beszervezte; a 18 éves M. Gábor László – miután látta, hogy keresik a rendőrök – 2020. június 5-én 18 órakor feladta magát a X. kerületi Rendőrkapitányságon, ahol a rendőrök őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Ugyanebből az elkövetői körből azonosítottak a rendőrök egy tarnaörsi férfit, aki 2020. június 4-én egy idős pomázi nő lakásához ment, hogy ott átvegyen fél millió forintot. Utóbb kiderült, hogy az is kiderült, hogy őt is M. Gábor László szervezte be.