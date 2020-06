A gyógytornászok is kimaradtak az 500 ezer forintos juttatásból

Levélben fordult az emberi erőforrások miniszteréhez a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága, amiért nem szerepelnek a bérkiegészítési listában a közfinanszírozott ellátásban dolgozó gyógytornászok és gyógytornász-fizioterapeuták, írja a hvg. Levelükben arra hívják fel Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének figyelmét, hogy a járványügyi helyzetben ők is kivették a részüket, végezték a fizioterápiás kezeléseket, gyógytornát.

Többek között a lélegeztető gépről levett betegek mozgásterápiáját, illetve légzési fizioterápiáját végezték,

részt vettek az operatív sebészeti, traumatológiai, ortopédiai, nőgyógyászati osztályokon a posztoperatív betegek fizioterápiás ellátásban és a kardio-vaszkuláris betegek légzési fizioterápiás és mozgásszervi fizioterápiájában.

A társaság kiemeli, a Magyarországon dolgozó valamennyi gyógytornász, gyógytornász-fizioterapeuta nevében kéri Kásler Miklóst, hogy vegye fontolóra az egyszeri bruttó 500 ezer forintos juttatás kifizetését részükre is.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere pénteken jelentette be, hogy július 1-jével kapják meg a bruttó 500 ezer forintos egyszeri juttatásukat az egészségügyi dolgozók. Kásler Miklós most is elmondta: ez az egyszeri bérkiegészítés 160 ezer embert érint.

A bérfejlesztésből a gyógytornászok mellett a gyógyszerészek és a szociális szférában dolgozók is kimaradtak.