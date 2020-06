Több tízezer patkány élhet Budapesten

Mi is megírtuk, hogy a koronavírus-járvány alatti korlátozások miatt előbújtak az éhes patkányok Amerika számos nagyvárosában. Az állatok a bezárt éttermek miatt nem találtak elegendő táplálékot, ezért nappal is előmerészkedtek, sőt volt, hogy kannibalizmusra ragadtatták magukat. A 24.hu amiatt kereste meg Takács Zoltánt, a Növényvédő és Kártevőirtó Kft. ügyvezetőjét, hogy megtudják, nálunk is tapasztaltak-e hasonlót.

Takács szerint Budapesten a világ sok nagyvárosához mérten arányaiban is jóval kevesebb patkány él, így a fentiekhez hasonló tömeges agresszív viselkedéssel nem kell számolni. Az elmúlt hónapokban a populáció szokásos évszakos változását észlelték a szakemberek, de érdemi kiugrások nélkül. A legtöbb hazai nagyvárosban, így Budapesten is folyamatosan végzik a patkányok elleni beavatkozásokat, ezért kicsi az esélye az ilyen helyzetek kialakulásának.

10 Patkány észlelések 2019 júniusban Galéria: Patkány észlelések Budapesten (Fotó: Olvasónk, Judit / Index)

Mint mondta, a budapesti patkánypopulációt darabszámra lehetetlen meghatározni, a becslések szerint jelenleg néhány tízezer állatról van szó. A főváros területén például az objektumok számához mérik a tényleges patkányészleléseket, ez azt jelenti, hogy a törvényben kijelölt 228 ezer budapesti objektumnál – amelyek lehetnek önálló lakóházak, de épületegyüttesek vagy csatornaszakaszok is – havi szinten összesen átlag 500 patkánybejelentés érkezik.

Mint emlékezetes, tavaly annyira elszaporodtak a patkányok, hogy 10 hónap alatt több 10 ezer bejelentés született. A budapesti patkányhelyzet az önkormányzati választás egyik kampánytémájává vált.

Takács - akinek cége a Budapest patkánymentesítéséért felelős RNBH Konzorcium tagja - felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezett környezet fenntartásával mindenki tehet azért, hogy kevesebb patkány legyen a nagyvárosokban. De azt is érdemes lenne megfontolni, hogy a vécébe öntjük-e az ételmaradékokat. Mint mondta, Budapesten az elmúlt évtizedekben a közüzemi díjak emelkedése okán jelentősen lecsökkent a vízhasználat, ezért ha a csatornákat nem tölti meg a víz, az remek élőhelyet jelent a patkányok számára, ahova ráadásul a táplálék is helybe érkezik. "A konyhamalacokkal vagy a vécébe öntött ételmaradékokkal terített asztalt biztosítunk a csatornában meghúzódó rágcsálóknak".