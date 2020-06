A Groupama Arénában kihangosítva tagadta le a Handó Tündének hálálkodó levél aláírását a Fővárosi Törvényszék elnöke

Tatár-Kis Péter jelenlegi elnök elnöki pályázatát támogatta a Fővárosi Törvényszék véleménynyilvánító összbírói értekezletén hétfőn a bírók többsége, tudatta a törvényszék közleményben az MTI-vel. Az értekezleten a fővárosi bírói kar 78,6 százaléka vett részt:

megjelent csaknem 600 bíró 51,46 százaléka Tatár-Kis Péter elnöki pályázatát támogatta, míg a korábbi elnök, Fazekas Sándorét 49,4 százalék.

Tatár-Kis 2019. június 17. óta a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke, akinek e poszton a közlemény szerint "kiemelt céljai között szerepel többek között az elnökség és a munkavállalók közötti munkakapcsolatok minél szorosabbra fűzése, a dolgozók munkakörülményeinek javítása, magasan képzett munkatársak foglalkoztatása, és az épületkorszerűsítő beruházások folytatása".

Ezzel szemben a Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár sógoraként elhíresült, Handó Tünde volt országos bírósági hivatali elnök által – pályáztatás és bírói támogatás nélkül egyéves megbízással – megbízott bírósági vezető több ügyben is ütközött korábban a Fővárosi Törvényszék bíróval. Az egyik ilyen volt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) éléről leköszönő Handónak zavarba ejtően hálálkodó levélé.

Az emlékezetes stílusú levelet 24 bírósági vezető írta alá, akiket ezért külön felrendeltek Budapestre. Az aláírók között szerepelt az azóta a bírósági honlapról eltüntetett, de más forrásból még mindig fellelhető dokumentumon Tatár-Kis Péter is. Ehhez képest a most támogatást kapott bírósági vezető széles nyilvánosság előtt, kivetítőn kihangosítva – járványügyi helyzetre tekintettel a fővárosi összbírói értekezletet a Groupama Arénában tartották meg –, egészen bizarr stílusban, önmagáról harmadik személyben szólva közölte:

Ezt a levelet Dr. Tatár-Kis Péter nem írta alá, sem a saját nevében, sem a Fővárosi Törvényszék bíráinak képviseletében. Tatár-Kis Péter ezen levél elkészülésének időpontjában egy európai uniós ülésen vett részt Stockholmban. Ezt a levelet nem látta, nem ismerte tartalmát.

Aprócska bökkenő azonban, hogy Tatár-Kis eddig semmilyen módon nem jelezte, hogy súlyos jogsértést, bűncselekményt észlelt a nagy nyilvánosságot kapott ügyben, magyarán több mint fél éve nem kívánt bejelentést tenni azért, mert állítása értelmében a nevét helyette valaki odahamisította az iratra.

De más bizarr dolgok is elhangzottak a beszédben. Tatár-Kis Péter ugyanis mikrofonba mondta azt is, hogy ő bizony nem indított fegyelmi eljárást egy bíró ellen azért, mert az az uniós bírósághoz fordult. Csakhogy ez sem igaz, hiszen az ügy összes dokumentációja, így Tatár-Kis fegyelmit kezdeményező írásai is megtalálhatóak a Magyar Bírói Egyesület honlapján. Sőt: a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke éppen azután kényszerült visszavonni a fegyelmi kezdeményezését, hogy a bírók legnagyobb érdekvédelmi szervezete felszólította erre. Sőt, Fazekas Sándor, a MABIE budapesti elnöke, a FT egykori vezetője az Indexnek adott interjúban részletesen beszélt arról, hogy az alaptörvény és a bírókra vonatkozó törvények szerint nem fordulhat elő, hogy igazgatási vezető egy ilyen, vagy akár egy sokkal nagyobb kérdésben az Unió bíróságához forduláskor befolyásol egy bírót, esetleg eltilt ettől.

Az FT-nek egyébként több mint két éve nincs rendes, hat évre kinevezett elnöke. Fazekas 2012 és 2018 között már betöltötte a tisztséget, de hiába pályázott kétszer is a fővárosi bírák kétharmados támogatásával, az OBH előző elnöke, Handó Tünde eredménytelennek nyilvánította a pályázatokat. Mostanra, azzal, hogy Tatár-Kis Péter ugyan minimális előnnyel is, de elnyerte az összbírói értekezlet támogatását, aligha tagadja majd meg kinevezését az OBH új elnöke, Senyei György.