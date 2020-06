Zivatar, felhőszakadás és jégeső is lehet az országban

Kedden is marad a riasztás szinte az egész országra, zivatar és felhőszakadás várható, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Délelőtt több-kevesebb napsütés mindenütt várható, ekkor csak elvétve eshet. Reggel általában a déli és a középső országrészben alakulhat ki elő néhol zivatar.

Késő délelőtt erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és délután, estefelé többfelé várható ismétlődő jelleggel zápor, zivatar, néhol felhőszakadással és jégesővel, de az erősebben felhős nyugati tájakon eső is eshet. Napközben aztán előbb keleten és a Duna-Tisza-közén, délutántól már a Dunántúl keleti felén is képződnek zivatarok, felhőszakadással kísért zivatarok. Az intenzívebb zivatarok keleten és az ország középső részén várhatóak.

A lassan áthelyeződő csapadékgócokból több helyen is kialakulhat 20-30, néhol 50 mm-t meghaladó csapadék. Lokálisan nagy méretű jég és 60-70, esetleg 80-90 kilométer per órás szélroham is előfordul.

Mérsékelt marad a légmozgás, de az intenzívebb zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is előfordulhatnak.

A hőmérséklet kora délután általában 20 és 28 fok között várható, nyugat felé haladva számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő, hajnalban pedig többnyire 12 és 17 fok között alakul.