Benyújtották a törvényjavaslatot: nem lesz feltételes szabadláb a gyilkosoknak

Benyújtotta a kormány a feltételes szabadlábra engedés szigorításáról és a családon belüli erőszak áldozatainak fokozottabb védelméről szóló törvénytervezetet (pdf). A benyújtó Semjén Zsolt, az előadó Varga Judit igazságügyminiszter.

A témáról sokszor volt szó az utóbbi időben, Varga Judit már korábban közölte, hogy győri gyermekgyilkosságot követően elrendelt vizsgálat eredménye nyomán az a javaslatuk, hogy ne lehessen feltételes szabadságra bocsátani olyan elítéltet, aki más életére tört. Aztán februárra ígérte a kormány a tervezetet, szóval az irány nem új, de most pontosan tudni lehet a részleteket is.

A most benyújtott javaslat szerint lényegében nem bocsátható majd feltételes szabadlábra az, aki szándékosan embert öl. Fiatalkorúaknál ez csak akkor érvényes, ha az elkövetéskor elmúltak 16 évesek, és minimum 10 év börtönt kaptak.

Főszabályként nem bocsátható feltételes szabadlábra az sem, aki emberölésben "csak" előkészület miatt, részesként, vagy korlátlan enyhítés alkalmazásával ítéltek el, és nem kaphat feltételest az sem, akit hozzátartozója sérelmére elkövetett, nyolcévi, vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek végrehajtandóra. A hozzátartozóba bele kell érteni a volt élettársat, volt házastársat, gyerek másik szülőjét, gondnokot, gyámot is.

Ezeknél a fenti eseteknél azonban a bírónak van mérlegelési joga, határozhat feltételes szabadságra bocsátásról, ha úgy látja, pártfogóval és távolságtartás elrendelésével elérhető a cél.

A javaslat szerint az ilyen esetekben a bíróság csak "kellően alapos vizsgálat mellett, egyedi mérlegelés alapján" engedélyezheti majd ezt, egyebek mellett pártfogói felügyelői vélemény, gyámhatósági vélemény, korlátozott beszámítási képességű elítéltnél szakorvosi, pszichológusi vélemény kell hozzá.

Ha a bíró feltételes szabadlábra enged valakit, akkor ahhoz kötelezően kapcsolódik majd pártfogó felügyelet, és kötelező a távoltartás megállapítása is, az áldozatokat védendő. Ez érvényes lesz a hozzátartozók sérelmére elkövetett, kevésbé súlyos bűncselekményekre is. Az áldozat lakóhelye védelem alá lesz helyezhető, függetlenül a tulajdonviszonyoktól, tartós vagy átmeneti jellegétől, és az áldozat hozzátartozójára is előírható lesz távoltartás. A távoltartás ideje alatt az elkövető a gyerekével csak felügyelt módon tarthat kapcsolatot. Ezek a szabályok arra az esetre is vonatkoznak, ha valaki nem letöltendőt, hanem csak felfüggesztett szabadságvesztést kapott családon belüli erőszak miatt.

A javaslat bővíti azoknak az eseteknek a körét is, amelyekben kötelező lesz pszichiátriai intézeti gyógykezelésre küldeni az elkövetőt.