Balassagyarmat polgármestere élő videóban mutatta be a vonatritkítás örkényi abszurditását

Élő videóban mutatta be kedden este a Nógrád megyében elrendelt vasúti járatritkítás teljes átgondolatlanságát Csach Gábor, Balassagyarmat fideszes polgármestere. Mint megírtuk: az Innovációs és Technológia Minisztérium a járványra hivatkozva június 6-tól a nyári hónapokra legalább 30 vonalon csökkentette a vonatok számát, a közlekedést pótlóbuszokkal pótolja. A tárca indoklása szerint erre az utasforgalom csökkenése miatt van szükség. A környék polgármesterei viszont attól tartanak, hogy ez nem ideiglenes intézkedés, és a cél a korábban megmentett mellékvonalak felszámolása lesz. Az Ipoly-völgyi szárnyvonalat 2007-ben épp a Fidesz tiltakozásának is köszönhetően nem zárta be az akkori szocialista vezetés.

Csach Gábor kedden este fél nyolckor a balassagyarmati vasútállomáson élő adásban beszélt a mostani járatritkításokról, amelyeket a környék polgármestereivel nem egyeztettek. Mint mondta: a mostani rendszer a közútra, a Volánbusz járataira tereli a forgalmat, pedig a vasút kiszámíthatóbb lenne. Csak tenni kéne érte, hogy népszerűbb legyen: tisztább vasútállomásokra, rövidebb menetidőre és modernebb vonatokra volna szükség, csakhogy az ígéretek ellenére nem érkeztek meg az elavult Bzmot motorvonatokat leváltó Desiro szerelvények.

A helyzet most az, hogy az Ipolytarnóc-Balassagyarmat, Balassagyarmat-Diósjenő, illetve a Nagyoroszi-Balassagyarmat, és a Balassagyarmat-Ipolytarnóc vonalon eddig járó 12 pár vonatszerelvény közül 7-et pótlóbuszok helyettesítenek. A Vácról Balassagyarmatra érkezőknek így Nagyorosziban a vonatokról át kell szállniuk a pótlóbuszokra. Nagyorosziban se váróterem, se vécé, se személyzet nincsen, és a peron sincs megmagasítva, így az embereknek szabályosan le kell ugraniuk a vonatról - mondja a polgármester.

Miközben a polgármester az élő adásban beszél erről, 19:42-kor megérkezik a vasútállomás elé a pótlóbusz Nagyoroszi felől (ez a videón 7:40-től látható). Jó sokan szállnak le róla. Csach ezután visszasétál a vasúti sínekhez, ahol a pótlóbusz érkezése után 3, azaz három perccel később megérkezik egy vasúti szerelvény is Nagyorosziból - teljesen üresen. A videón 10:15-től látható a vonat érkezése.

A helyzet tehát az, hogy Nagyorosziban a vonatról át kell szállniuk a pótlóbuszra az embereknek, de amúgy ugyanebben az időben, a busszal teljesen párhuzamosan jön vonat is Balassagyarmatra Vácról.

A megszüntetett 4 vonatpárból kettő továbbra is közlekedik, ezek közül az egyik a pótlóbusszal egy időben, teljesen párhuzamos útvonalon halad, azaz semmi értelme a Nagyoroszi átszállásnak - mondja a polgármester. Csach Gábor magyarázata szerint mindez azért van így, mert este a vonatszerelvénynek vissza kell térnie a balassagyarmati anyaállomására, hogy onnan másnap hajnalban indulhasson.

A polgármester mindezzel a járatritkítás teljes abszurditását akarta szemléltetni. Szavai szerint ugyanis

olyan emberek rakták össze ezt a menetrendet, akik nem ismerik a vasúti működés rendjét. (...) Kihúztak x százaléknyi vonatot a menetrendből, de azt nem tudták, hogy ezek a vonatok járnak tök üresen, miközben a busz tele van.

Csach fel is teszi a kérdést, hogy ha egyszer a járványhelyzettel indokolták az átalakítást, vajon jó dolog-e, ha ennyi ember zsúfolódik össze a buszokon.

A polgármester azt ígérte: ezt az anomáliát jelezni fogják az illetékeseknek. Kérik, hogy vizsgálják ki, mi értelme volt ennek, "mert egy Örkény novellai alapsztorin túl semmi" - zárja az élő adást a balassagyarmati polgármester.