Mégis letartóztatták a barátnőjét brutálisan bántalmazó kaposvári remetét

Eredményesen fellebbezett az ügyészség a barátnőjét megkötöző, majd az erdőben sorsára hagyó férfi letartóztatása érdekében, vagyis a bíróság elrendelte a 28 éves kaposvári férfi letartóztatását közölte a Somogy Megyei Főügyészség.

A férfi ellen 2019 novemberében minősített személyi szabadság megsértésének bűntette és különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. Magáról az ügyről itt írtunk részletesebben.

A férfi a nyomozás során végig letartóztatásban volt, aztán Kaposvári Járásbíróságra került bűnügyben a bíróság március 26-án ezt tárgyaláson kívül, ügyészi indítvány beszerzése nélkül meghozott végzésével megszüntette, és a férfival szemben bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendelt el.

A végzés ellen az ügyészség fellebbezést jelentett be a vádlott letartóztatásának elrendelése érdekében, ez az, ami most sikerrel járt, ugyanis a Kaposvári Törvényszék a 2020. június 8-ai tanácsülésén meghozott végzésében egyetértett az ügyészség álláspontjával, mely szerint ebben az ügyben igenis kell a letartóztatás, például a vádlott és a sértett kapcsolata miatt, és azért is, mert a vádlott bűntett előélete miatt fennáll a lehetősége a bizonyítás megnehezítésének, illetőleg a bűnismétlésnek. Főleg, hogy a férfi a kiengedése után megpróbált kapcsolatba lépni a nővel.

A Kaposvári Törvényszék a vádlott letartóztatását az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig rendelte el.