Ma az ország egyharmadára tüzesebben süt le a nyári nap sugára

Ma főként az ország északkeleti, északi felében, kétharmadában lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, amelyekből több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok, illetve eső is. Délnyugaton, nyugaton sok napsütésre számíthatunk kevés felhővel, és ott jóval kisebb a csapadék esélye is – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek reggeli előrejelzéséből.

A legmelegebb tájakon akár 30 fok is lehet, késő este 15–20 fok valószínű.

A zivatarokat erős vagy viharos szél, jégeső, felhőszakadás is kísérheti, így érdemes figyelni a veszélyjelzéseket>>>

Jelenleg négy északkeleti megyére adtak ki narancssárga figyelmeztetést:

Heves

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szabolcs-Szatmár-Bereg

és Hajdú-Bihar megyében

lehet nagyobb valószínűséggel heves zivatar.