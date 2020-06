Nem látszik a statisztikákban, hogy több lenne a válóper a karantén miatt

Idén áprilisban és májusban nem nyújtottak be több bontópert a bíróságokra, mint tavaly ugyanebben az időszakban, így ha a statisztikákat nézzük, akkor nem igazolódik be az a nézet, hogy a karantén miatt többen válnak, mint korábban. De az is igaz, hogy a statisztikákból még korai lenne ítéletet mondani, egy kereset beadását is hetekig, hónapig tartó előkészítés előzheti meg. De vajon mit mondanak az ügyvédek?

Idén áprilisban 2203, májusban 1839 bontóper indult, ami összevetve a tavaly áprilisi (2327) és májusi (2503) adatokkal nem növekedést, hanem inkább csökkenést mutat - közölte az Index megkeresésére az Országos Bírói Hivatal. Az OBH válaszában arra is emlékeztetett, hogy egy bontóper elsőfokon átlagosan 163 napig tart.

Az OBH-t azután kerestük meg, hogy az Indexnek több ügyvéd is azt állította: a karantén miatt jóval több a válóperes ügye, mint a karantén előtti időszakban. Ráadásul külföldön is hasonló tapasztalatokról számoltak be az ügyvédek. A CNBC például még március végén azt írta, hogy a brit ügyvédek a válási ügyek megugrására számítanak a karantén lejárta után. Ezt jósolta az egyik legismertebb válásokkal foglalkozó brit ügyvéd, Fiona Shackleton is. A CBNC cikke utalt arra is, hogy a nyaralások és a karácsonyi időszak után is megugranak a válások. Pszichológusok és szociálpszichológusok véleménye szerint is egy pozitív és egy negatív következménye lehet a karanténnak: több gyermekáldás, de több válás is lehet a bezártság miatt.

Az OBH statisztikai azonban rácáfolnak erre, persze az is igaz, hogy korai még ítéletet mondani, hiszen áprilisban/májusban még Magyarországon karantén volt (Pest megyében és vidéken május elejétől oldották fel a kijárási korlátozást, Budapesten pedig május 18-ától). Márpedig az OBH-tól kikért statisztikák azt mutatják, hogy hány bontóper indult a bíróságokon. Egy bontópert megindítani nem egyszerű feladat, és nyilván ehhez először ügyvédhez kell fordulni, ami szintén időbe telik. Valós képet arról, hogy a karantén növelte-e a válások számát, valójában csak 2-3 hónap elteltével kaphatunk.

"Egy abszolút kiugró válási tendenciáról tudok beszélni, persze ezt csak a saját praxisom. Nálunk a kijárási korlátozás utáni két hétben meglepő mennyiségű megkeresés érkezett arra, hogy akár feleséget, akár férjet bontóperben képviseljünk" - nyilatkozta az Indexnek dr. Tran Dániel ügyvéd. Tran szerint ez egy hosszadalmas eljárás, mert magát a kereset benyújtását is hetekig, hónapokig tartó előkészítés előzi meg. "Először megbeszélik egymással a felek, hogy elválnak, aztán találkoznak ügyvéddel és megbeszélik a részleteket. Tehát maga a kereset benyújtása is - a felek szándékától függően - hosszadalmas lehet" - magyarázta az ügyvéd.

"Azt nem tapasztaltam, hogy megugrott volna azoknak az ügyfeleknek a száma, akik azért jönnek hozzám, mert be akarják adni a válókeresetet. Inkább azt tapasztalom, hogy azok az ügyfelek, akik fél évvel ezelőtt már jártak nálam, de bizonytalanok voltak, a karantén letelte után úgy jöttek vissza, hogy válni akarnának" - mondta az Indexnek a bontóperekre specializálódott ügyvéd, dr. Fekete István. Ő egyébként nem feltétlen gondolja azt, hogy hónapok múlva bármi is látszani fog a statisztikákon, mert szerinte a járvány okozta gazdasági helyzet is befolyásolja ezt. "Egy válóper drága mulatság, gondoljunk csak a vagyonmegosztásra. Ha van egy vállalkozó, aki most nehéz helyzetbe került, vagy valaki, aki a munkáját veszítette el, annak nincs pénze elválni, bármennyire is szeretne" - magyarázta az ügyvéd. Fekete szerint azok is ezerszer átgondolják a válást, akik nehéz egzisztenciális helyzetbe kerültek és függnek a párjuktól.

"Áprilisban egyáltalán nem, májusban sem, de júniusban érezhetően megnőtt azoknak az ügyfeleknek a száma a praxisomban, akik válni akarnak" - ezt dr. Sass Rita válóperes ügyvéd nyilatkozta megkeresésünkre, szerinte ez a karantén miatt alakult így. Sass tapasztalata az, hogy új ügyfelek jöttek, persze közöttük nem mindenki biztos a válásban, többen közülük felmérik, milyenek az esélyeik.

"Azt tapasztaltam, hogy az ügyfelek kivárnak még. Addig, amíg a párjukkal össze vannak zárva vagy a körülmények miatt több időt kell együtt tölteniük, nem mernek még lépni" - ezt mondta lapunknak dr. Papp Melinda, aki szintén családjogi ügyvédként dolgozik.

