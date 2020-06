Letiltotta, majd megbüntette a tankerület a vasalódeszkás tornatanárt

Két hete próbálnak szülők egyszerre ének- és kémiatanárok lenni, két hete ismerkednek a digitális világgal olyan pedagógusok is, akiknek eddig a Kréta jelentette az internetet. Félpucér sasszés beégéstől szülők által kapott egyesig: biztató és elrettentő példák az oktatás nagy kényszerkísérletéből.

Márciusban, a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások elején tűnt fel Vezsenyi László, a makói József Attila Gimnázium tesitanára, aki a távoktatásban mérsékelt hatékonysággal működő tornaórákat üdítő kreativitással próbálta feldobni:

a nappalijában, egy vasalódeszkára mászva mutatta meg, hogy interneten keresztül, egy lakásból is lehet úszást tanítani

A távoktatás abszurd helyzeteire egyszerre konstruktívan, egyszerre ironikusan reagáló vicces videóval Vezsenyi országos hírességgé vált, még Szécsi Tamás és Risztov Éva is elismerően nyilatkoztak róla. De ahogy az a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének honlapján, a nedolgozzingyen.hu-n pénteken megjelent interjúból kiderül, a KLIK vezetésében nem osztották a lelkesedést,

a tankerület vezetője még aznap letiltotta őt a tanítástól.

Ez azt jelenti, hogy tanulói csoportjait át kellett adnia egy másik tanárnak, és nem küldhetett semmilyen digitális anyagot a diákoknak.

A tankerület ráadásul több, kifejezetten Vezsenyi megalázására szolgáló, teljesen értelmetlen büntetést is kitalált. Például azt, hogy minden egyes napra el kell készítenie a csoportjainak szánt aznapi tananyagot , gyakorlatsorokat, pontos utasításokkal (3-4 csoportról van szó), majd azokat el kell küldenie a tankerületi vezetőnek és az iskola igazgatójának – de mivel le van tiltva a digitális tananyagok küldéséről, ezek az anyagok mind mentek is a kukába.

A tankerület vezetője eredetileg azt is el akarta írni Vezsenyinek, hogy tanulmányozza a Nemzeti Pedagóguskar etikai kódexét és a nemzeti alaptantervet, hogy az igazgatója azokból utána kikérdezze, de ez azért már az igazgatónak is sok volt. Vezsenyi az ügyben megkereste a KLIK vezetőjét, Hajnal Gabriellát is, aki az interjú szerint

három hét után annyit válaszolt, hogy forduljak panaszommal a tankerület vezetőjéhez. Azaz ugyanahhoz az emberhez, aki ezeket az aránytalan büntetéseket kiszabta rám.

A testnevelőt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete képviseli az állami köznevelési intézményeket fenntartó tankerületek irányításáért felelős Klebelsberg Központtal szemben, de Vezsenyi nem akar jogi lépéseket

Amúgy sem a per tenné helyre ezt a dolgot, szerintem. Itt inkább lelki sérülés van, engem ez nagyon mélyen megviselt. A szüleim is pedagógusok voltak: apukám iskolát igazgatott, anyukám tanító volt. Ők erről az egészről semmit sem tudnak, meg is szakadna a szívük.

Vezsenyi László egyébként pénteken a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetétől megkapta a Civil Kurázsi Díjat, amit a szervezet azoknak az oktatási dolgozóknak ítél oda, akik a legbátrabban állnak ki jogaikért.

(via 444.hu)