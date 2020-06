Négy újabb halottja van a koronavírusnak

Újab négy halálos áldozattal, 559-re nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma – írja a kormány koronavírusról tájékoztató weboldala.

Az aktív fertőzöttek száma ugyanakkor 22 fővel, 1029-re csökkent.

Kevesebben vannak a hatósági karanténban is, jelenleg 8472-en a pénteki 8834 helyett. A gyógyultak száma 2476.

A tesztek száma szombaton átlépte a 230 ezret.

Mind négy új áldozatot Budapesten regisztrálták, ahol így 335 halottat tartanak számon a 224 vidéki esettel szemben.

Köztük van egy 43 éves férfi is, aki nyirokcsomórákban, agydaganatban és krónikus veseelégtelenségben szenvedett.

Rajta kívül egy 76 és egy 84 éves férfi, valamint egy 81 éves nő halt meg. Mindhárom áldozatnak volt krónikus betegsége.

Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján kiderült, hogy valaki Müller Cecília nevében küldött – elsősorban egészségügyi intézményekbe – adathalász emaileket. A levélben cégeknek ingyenes védőfelszerelést ígértek. A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy bár a főváros szennyvizében jelen van a koronavírus, a kópiaszám jelentősen csökkent. Az országos tisztifőorvos szerint a nyáron akár már kézfogással is lehet köszönni, lassan lehet, hogy az idősotthonok lakói elhagyhatják az otthont egy-egy rövid látogatás erejéig, valamint valószínűleg lesz második hullám.

Hétfőtől megszűnik a BKV járatain az első ajtós kordon, és visszaáll az első ajtós felszállás. Ennek ellenére a maszk viselése továbbra is kötelező marad, és a BKK folytatja a forgalomban lévő járművek napi fertőtlenítését is. Szintén hétfőn az egészségügy visszaáll a járványmentes üzemmódra, tehát június 15-től minden diagnosztikai és terápiás eljárást el lehet végezni (beleértve a halasztható beavatkozásokat is). A családi orvosoknál, a gyerekorvosoknál és a járóbeteg-szakrendelőkben megszűnik az a korlátozás, hogy egy órában csak négy beteget lehet ellátni.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

A Worldometer adatai szerint eddig 7,6 millióan kapták el a SARS-CoV-2 koronavírust, amiből eddig 3,86 millióan épültek fel és 424 ezren haltak meg. A három legfertőzöttebb ország továbbra is az USA, Brazília és Oroszország. Összesen ebben a három országban közel 1,8 millió aktív esetet tartanak számon.

(Borítókép: Ápolónők gyógyszereket osztanak az éjszakai műszakban a Covid Ortopéd-Traumatológiai Osztályon a fővárosi Szent János Kórházban 2020. június 4-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)