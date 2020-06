Nem csak rendőrből lehet iskolaőr

Nem kell feltétlenül rendőri tapasztalat ahhoz, hogy valakiből a hamarosan létrehozandó iskolaőrség tagja - derült ki Maruzsa Zoltán Magyar Nemzetnek adott interjújából.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumána (Emmi) államtitkára szerint "a leendő iskolaőröknek - akiknek munkáltatója a rendőrség lesz - még a tanév megkezdése előtt, várhatóan augusztusban képzést szerveznek. A néhány hetes tanfolyamon rendészeti, valamint pedagógiai és pszichológiai tudnivalókkal vértezik fel az őröket, akiknek az elsajátított ismeretekből le is kell vizsgázni" - írta a lap. Pedagógiai szakismeret azonban nem feltétele annak, hogy valakiből iskolaőr legyen, mondván, konkrét oktató-nevelő munkát nem fog végezni.

Azonban a képzésen az intézmények vezetői is jelen lesznek, hogy elmondják, mit is várnak az iskolaőrtől, akinek azért azt is fontos tudnia, hogy az adott intézményben vannak-e sajátos nevelési igényű vagy agresszív, erőszakos tanulók.

Igaz a Pedagógusok Szakszervezete szerint az ő helyzetük kezeléséhez nem annyira az iskolaőrségre, int inkább sokkal több iskolapszichológusra lenne szükség.

Azt Maruzsa is elismeri, hogy az iskolaőrség intézményének bevezetése nem állhat önmagában, az egy komplex intézkedéscsomag része. Az államtitkár szerint nem lesz kötelező sem:

„Az biztos, hogy ahol az iskola nem kéri, oda nem fognak őrt vezényelni az intézmény és a tantestület akarata ellenére” - mondta Maruzsa, akinek szavai alapján nem a tankerület, hanem a konkrét iskolák joga lesz erről dönteni, bár szerinte a tanárok alapvetően örülnek a védlmüket is biztosító kezdeményezésnek.

„Fontos, hogy a pedagógus kiemelt védettségű személynek minősüljön, valamint hogy a tanárok ne legyenek eszköztelenek a 12-13 éves kiskorú elkövetőkkel szemben sem. Sok eset ugyanis az általános iskolák utolsó két évfolyamán fordul elő. Szükséges tehát a büntethetőség korhatárának leszállítása” - érvelt az államtitkár, mondván, nagyon megalázó, hogy a tanár tehetetlen a diákkal szemben.

Maruzsa szerint az elrettentést szolgálja az is, hogy az erőszakosságért bíróságon elítélt diák után felfüggeszthető lesz egy évre a családi pótlék folyósítása is.