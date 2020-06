Vasalódeszka-oltárral és petícióval válaszolnak a vasalódeszkás tanár ügyére

– Nem mersz vasalódeszkás képet feltenni! – Fogd meg a söröm!

– írta egy pécsi evangélikus lelkész, Ócsa Zoltán Facebookon. A kiírás mellett egy vasalódeszkás kép látható, amin a lelkész otthonában egy vasalódeszkát használ oltárként.

A posztban annak a tanárnak az ügyére reagált, aki a makói József Attila Gimnázium tesitanáraként egy vasalódeszkán úszva akarta megmutatni, hogy a távoktatásban mérsékelt hatékonysággal működő tornaórákat egy kis kreativitással fel lehet dobni. A tanárt, Vezsenyi Lászlót ezután a tankerület letiltotta a tanításról. Ez azt jelenti, hogy tanulói csoportjait át kellett adnia egy másik tanárnak, és nem küldhetett semmilyen digitális anyagot a diákoknak.

A tankerület emellett megalázó feladatokat is kitalált a tanárnak, akinek mindennap el kell készítenie csoportjainak az aznapi gyakorlatokat pontos utasítással és elküldenie a tankerületi vezetőnek: a diákoknak viszont nem, a tanításról ugyanis le van tiltva. Az ügy után a HVG értesülései szerint az ombudsman is eljárást indított. A tanár védelmére petíció is indult, ami a cikk megjelenésekor már több mint 20 ezer aláírásnál tart.