Beszakadt az úttest Debrecenben, a Böszörményi úton, írja a Dehir. A linkre kattinva galériát is láthat, közben pedig egy fentről, valószínűleg az út melletti panelház egyik ablakából készült kép a Facebookon is terjed, több csoportban is megtalálható, mi ebben láttuk.

A Dehir azt írta, két sávot érint a probléma, a szakemberek már megkezdték a hibaelhárítást. "A Böszörményi úton a tűzoltó laktanya felőli részén, a Pesti utca irányába közlekedő két sávot érintően az úttest beszakadt" – közölte a Debreceni Vízmű Zrt. Hozzátették: a hibaelhárítás elkezdődött, a forgalmat a munkák idejére átterelték a szembejövő sávba. A vízvételt a vízmű szakemberei biztosítani fogják, illetve kérik, hogy aki teheti, kerülje az adott útszakaszt, zárul a Dehir híre.

Az eset itt történhetett: