Emmi: Egyértelmű túlkapás volt a vasalódeszkás tanár megalázása, a lemondást el fogjuk fogadni

„Egyértelmű túlkapás”, közölte az Emmi az ATV Híradónak a vasalódeszkás tanárt megalázó igazgatóról.

A minisztérium Sajtó- és Kommunikációs főosztálya azt írta, „a tárca egyértelmű túlkapásként értékeli a tankerületi igazgató eljárását”. Hozzátették, „tekintettel arra, hogy az érintett tankerületi igazgató több szakmai hibát is vétett az utóbbi időszakban, lemondását el fogjuk fogadni”.

Szombaton írtunk arról, hogy június 15-i hatállyal lemondott Balázs József, a hódmezővásárhelyi tankerület vezetője. A "vasalódeszka-ügy" lényege, hogy egy makói tornatanár a karantén idején egy vasalódeszkás videóval próbálta megtanítani az úszás alapjait a gyerekeknek. A Klebelsberg Központ nyilatkozata alapján emiatt azonban egy szülő bejelentést tett, a tankerület vezetője pedig végül eltiltotta a tanárt az oktatástól. Majd még megalázó feladatokat is kitalált a testnevelőnek, például, hogy mindennap el kell készítenie csoportjainak az aznapi gyakorlatokat pontos utasítással és elküldenie a tankerületi vezetőnek. Teljesen feleslegesen, hiszen már nem taníthatott.

Az ügyben az oktatási ombudsman is vizsgálatot indított, emellett indult petíció is , illetve például egy pécsi lelkész is kiállt a testnevelő mellett egy vasalódeszka-oltár képével.



A most lemondott Balázs József volt a főszereplője a három helyi iskolát érintő felvételi botránynak is. Májusban írtunk arról, hogy a szülők személyesen követeltek magyarázatot tőle arra, hogy a már márciusban kihirdetett felvételi eredmények ellenére miért nem veszik fel mégsem gyerekeiket a kiválasztott gimnáziumokba.