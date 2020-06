Koronavírus: három újabb halott, 1025-re csökkent az aktív esetszám

5 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4069 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 idős, krónikus beteg, ezzel 562 főre emelkedett az elhunytak száma, 2482-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1025 fő. Az aktív fertőzöttek 40%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 47 %-a budapesti. 275 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen, írja a kormányzati tájékoztatási oldal.

A honlap szerint a védekezés második szakaszában vagyunk, ami nem jelenti azt, hogy elmúlt volna a járvány, a járványveszély továbbra is jelen van.

A parlament jövő héten szavaz a veszélyhelyzet megszüntetéséről és a járványügyi készültség fenntartásáról szóló törvényjavaslatokról. A veszélyhelyzet megszüntetését az teszi lehetővé, hogy a sikeres védekezésnek köszönhetően a tömeges megbetegedéseket el tudtuk kerülni és fokozatosan csökken az aktív fertőzöttek száma, ugyanakkor a járványügyi készültség fenntartására szükség van, hiszen a koronavírus továbbra is itt van és fertőz.

Hétfőtől megszűnik a BKV járatain az első ajtós kordon, és visszaáll az első ajtós felszállás. Ennek ellenére a maszk viselése továbbra is kötelező marad, és a BKK folytatja a forgalomban lévő járművek napi fertőtlenítését is. Szintén hétfőn az egészségügy visszaáll a járványmentes üzemmódra, tehát június 15-től minden diagnosztikai és terápiás eljárást el lehet végezni (beleértve a halasztható beavatkozásokat is). A családi orvosoknál, a gyerekorvosoknál és a járóbeteg-szakrendelőkben megszűnik az a korlátozás, hogy egy órában csak négy beteget lehet ellátni.

