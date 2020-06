Kirúgással fenyegetett két közterest a későbbi polgármester Budakalászon

Hűtlen kezelés miatt a váci rendőrség már nyomoz ismeretlen tettes ellen a Fideszt teljesen leváltó 2011 Egyesület vezette budakalászi önkormányzatnál a szokatlanul magas díjazású tanácsadói megbízási szerződések miatt - amiről a 24.hu adott hírt -, de az új önkormányzat megalakulása előttre időzített nagyvonalú szerződéseken és az Index által megszellőztetett magas jutalmakon kívül más is van, ami több helyi szerint árnyalja a Fidesz leváltása után változást ígérő új önkormányzat győzelmét.

A választások előtti utolsó rendezvényének végén a település irányítószáma nyomán 2011 Egyesület nevet viselő szerveződés polgármester-jelöltje lényegében megfenyegetett két közterület-felügyelőt, akik a fűre parkolt autók miatt jöttek a rendezvény helyszínére.

„Ha mi nyerünk, akkor önök ki lesznek rúgva, ezt nyugodtan vehetik” - mondta Göbl Richárd. A jelölt nagy többséggel nyert is, ahogyan a „Húsztizenegy” mind a 8 tagja is elhozta a képviselői helyét - a Fidesz így csak a kompenzációs listán kapott három mandátumot az önkormányzati testületben.

Göbl Richárd kirúgásról beszél

A két férfit végül nem rúgták ki – információink szerint azóta a budakalászi önkormányzaton belül ugyan, de másik beosztásban van. Arról, hogy a kirúgás elmaradásában szerepet játszott-e, hogy felvétel van az elhangzottakról, nincs információ.

Göbl mindenesetre később az elhangzottakért bocsánatot kért.

„Az őszi választások előtti utolsó kampányrendezvény éjszakáján a helyszínre küldött rendészek egyikének meggondolatlanul valóban azt mondtam, hogy ha polgármester leszek, ő már nem fog a hivatalban dolgozni. Természetesen a megjegyzés mögött nem volt konkrét szándék, néhány nappal később, a megválasztásomat követő első állománygyűlésen pedig azzal kezdtem, hogy megkövettem az érintett kollégát, valamennyi rendészt és minden munkatársamat biztosítottam arról, hogy a megjegyzés mögött nem volt rosszindulatú szándék” - válaszolta kérdésünkre a polgármester. „Mindkét kolléga ma is köztisztviselőként dolgozik a Polgármesteri Hivatalban” - közölte Göbl.

Ahol a Fideszt nem az összellenzék váltotta le

A Fideszt sok településen hátrébb szorító önkormányzati választások Budakalászon nem az ellenzéki pártok közös jelöltjeinek győzelmét hozták, itt egy attól független civil szerveződés győzött. A 2011-gyel szemben nem csak a Fidesz jelöltjei indultak, volt DK-MSZP-s és Mi Hazánkos induló is, akik azonban nem rúghattak labdába a helyi szerveződés jelöltjeivel szemben.

A sokszínűnek tartott csapatban maga az orvosként dolgozó Göbl Richárd a MIÉP-ben is megfordult, de van olyan képviselő is, aki 2006-ban még a Nemzeti Fórum színeiben, a Fidesszel közös jelöltként szerzett mandátumot. Igaz, az érintett, Balogh Csaba azt mondta, ez a kapcsolat csak addig tartott, amíg a Fidesz-többség 2007-ben nem kezdeményezte a testület feloszlatását és az időközi önkormányzati választást. a Fidesz számítása nem jött be, mert az akkor még országosan ellenzéki párt veszített a Nemzeti Fórummal szemben. Csak 2010-ben tudott visszavágni és 2014-ben ismételni, Balogh azonban függetlenként ekkor is nyert a Fidesszel szemben.

Fotó: 2011 Egyesület Budakalász Balogh Csaba, a budakalászi 8. sz. választókerület képviselője

„Nem vagyunk pártpolitikusok, a közösségért dolgozunk. Célunk a település védelme és a zöld politika, ezt szolgáljuk, örülök, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek” - mondta Balogh. A 2011-es képviselő szerint azonban borítékolható volt, hogy vélhetően valamilyen politikai erő támadási felületet keres, ennek tudható be a hűtlen kezeléssel kapcsolatos feljelentés, amely azonban magánvéleménye szerint megalapozatlan. „Nincs semmiféle háttértevékenység, amely okot adna a támadásra” - mondta Balogh. A Fidesz helyi vereségét azzal magyarázta, hogy az emberek rossz szemmel nézték a - Balogh szerint zűrös - ingatlaneladásokat:

Jelenleg is épül lakópark Budakalászon - a szerb temető mellett készül 42 lakás - Balogh szerint ezt az önkormányzat már nem tudta megakadályozni, de a jövőben a fontolva haladás elvét kell követni: a vagyongyarapodás a cél, nem akarnak jelentős ingatlaneladásokat, és azt is csak úgy, hogy ne terhelje meg a város infrastruktúráját.

Ha nem is Fidesz, még nem liberális

Bár Göbl Richárdot a kormányközeli sajtó liberális fordulattal vádolja - mert, ahogy a Pesti Srácok megjegyezte, polgármester-jelöltként nevét adta a 2011 „álcivil Soros-kommandójához” - nem tűnik úgy, hogy szakított MIÉP-kompatibilis nézeteivel: újévi köszöntőjében például a mindent elpusztító liberalizmusról is beszélt.

Göbl Richárd újévi köszöntőbeszéde (részlet)

Ez önmagában nem meglepő, elvégre a terület jellemzően konzervatív szavazatokat ad a választásokon. Egyes vélemények szerint azonban a polgármesteri megbízatást társadalmi munkában - azaz 50 százalékos fizetésért - elvállaló Göbl a napi munkában kevéssé vesz részt. Mint mondják, ez már csak abból is látszik, hogy a Göbl nevében megfogalmazott válaszlevelek a kabinetfőnök, Péterffy Gábor e-mail címéről érkeznek.

A kabinetfőnök azonban visszautasította, hogy a polgármester rajta keresztül tájékozódna: Göbl ugyanolyan aktívan részt vesz a munkában, mint a két - feladatát szintén társadalmi megbízatással végző alpolgármester.

„Ez a szó legnemesebb értelmében vett csapatmunka” - mondta Péterffy, aki január 31-ig tanácsadói megbízatással dolgozott havi bruttó 800 ezer forintért, október 14-től, egy október 29-én kötött szerződés alapján. Ez is a tárgya a hűtlen kezeléssel kapcsolatos jelenlegi nyomozásnak. A szerződés kezdeti dátuma ugyan a választások utáni napra esik, ám a következő héten történt csak meg az átadás-átvétel, a testület alakuló ülése is csak később zajlott le, így kérdés, hogy az egy mondatban megfogalmazott megbízási szerződésben foglalt feladatokat érdemben mennyire kellett ellátni az első napokban.

„A Pest Megyei Kormányhivatal is rövid határidőt adott az átadás-átvételre, rögtön nagyon keményen bele kellett állni szinte valamennyi feladatba egyik napról a másikra” - indokolta megbízatásának október 14-i kezdetét Péterffy.

Fotó: Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala dr. Göbl Richárd (jobbra) polgármester, Forián-Szabó Gergely (középen) alpolgármester, dr. Deák Ferenc jegyző és Péterffy Gábor kabinetvezető március 14-én egyeztettek a koronavírus-járvány miatti iskola bezárásokról.

Több mint tanácsadó

Szükséges volt a gyors kezdés azért is, mert „át kellett venni egy 12 ezres város összes futó ügyét, egy iskolaépítési projekttel megspékelve.” Az iskola története valójában egy érdekes fejezete annak is, hogy egy fideszes önkormányzat kapcsolata sem feltétlenül felhőtlen a Fidesz-kormánnyal - noha a kormány legfőbb - egyes vélemények szerint a zsarolás határát súroló - érve az önkormányzati választásokon épp az, hogy a települések profitálhatnak abból, ha a kormányzattal azonos színűek. Ehhez képest épp 2012-től nem fizetett kompenzációt a kormány a településnek, amely még 2008-ban alkudta azt ki, amikor a Megyeri híd megépítésével Budakalászra zúdult az M0-ás forgalma. Végül a fideszes önkormányzat is bírósághoz fordult, majd 2016-ban egy peren kívüli megállapodás értelmében kétmilliárd forintot kapott egy iskola felépítésére - ami egyébként az iskolák államosítása óta állami feladat.

„A háromfős kommunikációs osztály vezetője és egyik munkatársa a választások után felmondott, az ő munkájukat is el kellett végeznem” - mondta Péterffy. Ezen kívül ott vannak „a 32 oldalas havi magazinnal kapcsolatos feladatok, újságot kell írni, kezelni a közösségi médiafelületet, tartani a kapcsolatot a városi tévével, fenntartani a honlapot, felkészítést adni a nyilvános szereplésekhez, ez mind része napi rutinnak, amiből látszik, hogy nem klasszikus tanácsadói feladatkörről van szó" - sorolta Péterffy, miért volt szükség az önkormányzat alakuló ülése előtt is az ő megbízására.

„Új bizottsági struktúrát kellett kialakítanunk, új hivatali működésre kellett átállnunk, nagyobb feladat jut az előkészítő munkában a bizottságokra” már csak azért is, mert a polgármester és a két alpolgármester társadalmimegbízatással vállalta el a munkát - indokolt a kabinetfőnök, aki szerint korábban „úgy volt szocializálva a hivatal, hogy a városvezetés elképzeléseit hajtották végre.” Most viszont az utóbbi sokkal nagyobb mértékben támaszkodik a bizottsági munkára.

Valójában a földindulás szerű győzelem a 2011 számára is váratlan volt - ismerte el a kabinetfőnök, aki megbízatásáról elmondta: a tanácsadói díjazással megkeresték, valójában a piacról érkezve ez nem volt annyira kecsegtető. (Péterffy az elmúlt húsz évben a Malév szóvivője, a Budapest Airport kommunikációs igazgatója, legutóbb pedig a Budapesti Értéktőzsde oktatási intézete, a Budapest Institute of Banking kommunikációs vezetője volt.)

Itt több, ott kevesebb

Hogy ez más önkormányzati tanácsadói díjakhoz mérten magasnak számított-e, ahhoz nem volt összehasonlítási alapja. (A 12 ezres Budakalásznál jóval népesebb budapesti kerületeknél nem jellemző ilyen összeg, az pedig, hogy a polgármester teljes fizetésénél is magasabb legyen, különösen nem megszokott.)

Ugyanakkor szerinte Budakalász önkormányzati működési modellje nem lett drágább, többek között annak köszönhetően, hogy a háziorvosi praxisát megtartó polgármester és a két alpolgármester társadalmi megbízatással látja el feladatát, „úgy, hogy a korábbi városvezetéstől eltérően ők nem vesznek fel fél éves jövedelemnek megfelelő jutalmakat” - mondta Péterffy.

Szerinte a 2011 Egyesülettel szembeni „lejáratósdi” nem ismeretlen: „Sok érdeket sérthetünk, neveztek már többünket sorosistának, engem már Gyurcsány emberének is, pedig, ha jobban utánajárnak, láthatják, hogy épp akkor kellett eljönnöm a Budapest Airporttól, amikor Gyurcsány Ferenc anyósa, Apró Piroska lett az igazgatóság elnöke" - érvelt.

A 2011 azonban hangsúlyozottan nem politikai szerveződésként nyert: „Mi csak budakalászi ügyekkel foglalkoztunk, egyetlen politikai pártot sem neveztünk meg ellenfélként a kampányunkban. Ha esetleg jött is megkeresés egy-egy helyről, hogy "mi támogatunk titeket, ti mit adnátok cserébe", az egyesület ezekbe nem ment bele” - ezért is volt a Fideszen kívül is jelölt jobbról - Mi Hazánk - és balról - MSZP-DK - is, vélte Péterffy.

Győzelmüket ő a korábbi arroganciának és - Baloghhoz hasonlóan - „az átláthatatlan ingatlanügyeknek és a túlzsúfolt lakóparkoknak” tudja be, utóbbiakat ráadásul szerinte nem követte a megnövekedett terhelés elbírására képes városi infrastruktúra kialakítása.

A fideszes előd felelősségét vizsgálják

A feljelentéssel kapcsolatban Péterffy elmondta: erről csak a sajtó érdeklődéséből értesültek, arról nem tud, hogy az önkormányzatot a váci rendőrség - amely a nyomozás tényét megerősítette - mostanáig megkereste volna.

A Fidesz három képviselőjével - köztük a volt polgármesterrel, Rogán Lászlóval - a viszonyt korrektnek tartja, mindhárman kaptak helyet a bizottságokban és „a helyi újságban is van lehetőségük a megszólalásra - bár eddig még nem éltek vele -, de ezen túl pedig a város érdekében külön is egyeztetünk velük.”

„A viszonyt kétségtelenül beárnyékolja, hogy az új önkormányzat a választások után eseti bizottságot állított fel az elmúlt évek ingatlanügyleteinek kivizsgálására, a Lupa-tótól kezdve a Kálvária telkek eladásáig. A vizsgálat még tart, így felelősség megállapítása, és az esetleges jogi lépések későbbre várhatók” - mondta a kabinetfőnök.

Az önkormányzat jelenleg vizsgálja az elmúlt évek több ügyletét a Lupa-tótól kezdve több önkormányzati terület eladásáig. Egyelőre még nem tart ott a vizsgálat, hogy kimondják a korábbi vezetés felelősségét, így az esetleges jogi lépések későbbre várhatók.

(Borítókép: Göbl Richárd. Fotó: budakalasz.hu)