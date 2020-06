Járványügyi bevetési egységet hozott létre a kormány

A járványügyi készenlét pillérének szánja a kormány a frissen létrehozott járványügyi bevetési egységet, amelynek megszületéséről Lakatos Tibor, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője számolt be hétfőn.

Az MTI híre szerint Lakatos elmondta, hogy azzal, hogy a védekezés új fázisába lépett, új szervezeti egységek és együttműködési formák is szükségesek, hogy „felkészüljünk a járvány további támadására“ és továbbra is „fenntarthassuk a hatékony védekezési képességünket”. A most létrehozott, ideiglenesen működő szervezeti egység feladata ez lesz, hogy szükség esetén gyorsan és azonnal tudjon reagálni, ha valahol rövid időn belül nagy számban regisztrálnának új koronavírusos megbetegedéseket.

Ez a szervezet vesz majd részt az elsődleges feladatok végrehajtásában és támogatást nyújt az illetékes hatóságoknak. A hatfős egységet Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos vezeti, tagja Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője, Cseh Krisztián, az országos kórházfőparancsnoki támogató törzs vezetője, Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvosigazgatója, Lénárt Endre, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ helyettes főigazgatója, valamint Miklovich János, a Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóaljának parancsnoka.

A védekezésbe bevonhatják a területileg illetékes védelmi bizottságban részt vevő szervezetek kijelölt állományát, a területileg illetékes kórházparancsnokokat, valamint a vegyivédelmi zászlóaljat is.

Amennyiben a koronavírus valahol nagy számban felbukkanna rövid időn belül, úgy az egységet vezető Szabó Enikőnek a járványveszéllyel érintett területen, objektumnál, létesítménynél az értesítéstől számított hat órán belül meg kell jelennie, tájékozódnia kell a helyszíni állapotokról, létesítmény esetén pedig fel kell vennie a kapcsolatot az intézmény vezetőjével. Jogosult azonnali korlátozó intézkedések bevezetéséről dönteni, például látogatási tilalmat, kijárási tilalmat, területlezárást, kijárási korlátozást rendelhet el, illetve határozhat az egyéni védőeszközök felhasználásának rendjéről, az egészségügyi személyzet átrendeléséről, valamint fertőtlenítéseket is elrendelhet. Neki kell kialakítania a helyszíni vezetési pontot, meg kell szerveznie az együttműködést, valamint rendszeresen tájékoztatnia kell az ügyeleti központot.

(Borítókép: Milkovich János ezredes a Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj parancsnoka a katonák fertőtlenítő felszerelését mutatja Müller Cecília országos tisztifőorvosnak a járványügyi bevetési egységnek tartott eligazítás után. Fotó: Kovács Tamás / MTI)