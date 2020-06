Beltéri lagzikon zenélni is lehet, részlegesen feloldják a kórházak látogatási tilalmát

Hétfőn is megtartotta szokásos fellépését, az újságírók nélküli tájékoztatót az operatív törzs. A friss adatokat ezúttal is az országos tisztifőorvos, Müller Cecília ismertette.

Müller hangsúlyozta, hogy a 65 év feletti korosztály teszi ki a regisztrált koronavírus-fertőzöttek 45 százalékát.

Az egészségügyi ellátás pénteken bejelentett visszaállásáról pontosabb részleteket is ismertetett az országos tisztifőorvos:

a kórházakban korábban koronavírusos betegek számára kiürített ágykapacitás 80 százaléka visszaáll a normál ellátásra;

a fekvőbeteg-intézményekben szigorú szabályok mellett részlegesen feloldják a látogatási tilalmat, a látogatók csak egészséges, maszkot viselő személyek lehetnek;

négynél több beteget is fogadhatnak óránként a háziorvosi és a szakorvosi ellátásban;

ezek a szolgáltatások továbbra is csak telefonos bejelentkezéssel vehetőek igénybe.

Ezenkívül szó volt még a véradók világnapjáról. Müller Cecília angolul és magyarul is elmondta: „Be there for someone else. Give blood. Share life!” azaz „Legyél ott valaki másért, adj vért, oszd meg az életet!” (Ez a WHO idei évi véradási kampányának mottója.)

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa jelentette be azt, hogy:

Budapesten lehet lakodalmat és halotti tort tartani, ha a vendégek száma nem haladja meg a 200 főt;

a lakodalom és az esküvői szertartás mától vendéglátóhelyen és szálláshelyen is megtartható, ezeken zenészek is jelen lehetnek, de kötelező a távolságtartás betartása;

szintén mától látogathatóak mindenki számára a nyilvános könyvtárak.

Kérdésekre adott válaszok között pedig elhangzott, hogy