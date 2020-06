Új patkányirtási közbeszerzést készít elő a főváros

Az új városvezetés változtatni szeretne a patkányirtás jelenlegi, lekövető jellegű, főként bejelentésén alapuló irtási rendszerén, figyelemmel a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlására is. Okkal, hiszen a népegészségügyi szakhatóság is úgy látja: értelmetlen ugyanígy folytatni a 300 milliós rendkívüli irtást.

Több tucat, kártevőirtással foglalkozó cégtől kért be úgynevezett indikatív árajánlatot Budapest patkánymentesítési feladatainak ellátására a Főpolgármesteri Hivatal, erősítette meg az Index információját Kiss Ambrus. A főpolgármester-helyettes azt mondta, az új városvezetés változtatni szeretne a patkányirtás jelenlegi lekövető jellegű, főként bejelentésén alapuló irtási rendszerén, figyelemmel a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlására is.

Új módszertannal, egyfajta proaktív irtási szisztémát szeretnénk kialakítani, ennek a szükséges költségvetési és jogi lehetőségeit elkezdtük előkészíteni, már a júniusi fővárosi közgyűlésen napirenden lesz majd egy idevágó javaslatunk

– mondta az Indexnek Kiss Ambrus. A lapunk birtokába jutott ajánlatkérés szerint Budapest új vezetése 24 hónapra szeretne a főváros 525 négyzetkilométeres területének patkánymentesítésére szerződni, méghozzá olyan szisztémában, amely a tavalyi, rendkívüli irtási program bizonyos elemeit is beépítené az alapszerződésbe. Kiss Ambrus meg is erősítette:

A főváros új patkánymentesítési közbeszerzési eljárás kiírását készíti elő, ennek költségvetési feltételeit teremtenék meg már a következő közgyűlésen.

A patkányirtásra ugyanis forrást kell biztosítani, még a közbeszerzési eljárás kiírása előtt, de ez nem, vagy nem feltétlenül jelenti azt, hogy többletterhet ró majd a fővárosiakra az új megbízás, mivel csak a jelenlegi – az RNBH Konzorciummal 2018 óta hatályos – szerződés lezárásával köthető meg az új szolgáltatásra irányuló vállalkozási szerződés, a rendelkezésre álló forrás felhasználásával.

Azt ugyanakkor nehéz lenne megállapítani, hogy a tavaly kirobbant patkányfertőzöttségi botrányt követően az RNBH Konzorcium által ellátott alapfeladat, illetve a tavaly májusban kezdődött, 10 kerületre lefolytatott rendkívüli irtási munka hosszú távon milyen hatékonysággal szorította vissza a patkánypopuláció mértékét. Maga a Nemzeti Népegészségügyi Központ ugyanis ezzel kapcsolatban vegyes megállapításokat tesz.

Kiss Ambrus tájékoztatása szerint a főváros vezetése a céghez beérkező patkányészlelési adatok, az RNBH saját, pozitív esetszámra vonatkozó adatai, de elsősorban az NNK jelentései alapján tud tájékozódni az elvégzett irtási munka hatékonyságáról, a fertőzöttség mértékéről, a cég havi kifizetését pedig kifejezetten az NNK szakmai teljesítési igazolásai alapján végzik el.

Magyarán az NNK ellenőrzi – egyébként méri is a patkányfertőzöttséget – és azt, hogy az alapján a cég ellátta-e szerződésben foglalt kötelezettségeit.

Kiss Ambrus tájékoztatása szerint az NNK tavaly október óta egyszer sem jelezte, hogy a fertőzöttség mértéke meghaladta volna a közegészségügyi határértéket.

Olvasói patkányészlelések hőtérképe és a kijelölt intenzív irtási terület I V . X V . I I I . Oktogon-Andrássy út külső része Széll Kálmán tér környéke I I . X I I I . Zugliget és Törökvész X V I . X I V . V I . V . X I I . V I I . I . V I I I . intenzív irtású kerületek I., V., VI., VII., VIII., IX., XIII, XIV., XIX., XX. X . X V I I . I X . . Kálvin tér környéke X I X I X . Kerekerdő park környéke X V I I I . X X . X X I . X X I I . X X I I I . 200 olvasói észlelés eloszlása Olvasói patkányészlelések hőtérképe és a kijelölt intenzív irtási terület Széll Kálmán tér környéke I V . X V . Oktogon-Andrássy út külső része I I I . I I . XIII. X V I . XIV. VI. Zugliget és Törökvész V . XII. . VII. I . intenzív irtású kerületek I., V., VI., VII., VIII., IX., XIII, XIV., XIX., XX. VIII. X . X V I I . I X . . XI. X I X . X V I I I . X X . Kálvin tér környéke X X I . X X I I . Kerekerdő park környéke X X I I I . 200 olvasói észlelés eloszlása Olvasói patkányészlelések hőtérképe és a kijelölt intenzív irtási terület Széll Kálmán tér környéke Oktogon-Andrássy út külső része intenzív irtású kerületek I., V., VI., VII., VIII., IX., XIII, XIV., XIX., XX. Zugliget és Törökvész Kálvin tér környéke Kerekerdő park környéke 200 olvasói észlelés eloszlása Olvasói patkányészlelések hőtérképe és a kijelölt intenzív irtási terület Széll Kálmán tér környéke Oktogon-Andrássy út külső része intenzív irtású kerületek I., V., VI., VII., VIII., IX., XIII, XIV., XIX., XX. Kálvin tér környéke 200 olvasói észlelés eloszlása Olvasói patkányészlelések hőtérképe és a kijelölt intenzív irtási terület Széll Kálmán tér környéke Oktogon-Andrássy út külső része intenzív irtású kerületek I., V., VI., VII., VIII., IX., XIII, XIV., XIX., XX. Zugliget és Törökvész Kálvin tér környéke 200 olvasói észlelés eloszlása Olvasói patkányészlelések hőtérképe és a kijelölt intenzív irtási terület intenzív irtású kerületek I., V., VI., VII., VIII., IX., XIII, XIV., XIX., XX. 200 olvasói észlelés eloszlása

Ugyanakkor a budapesti patkányirtásban megérett módszertanváltásra is az NNK tett javaslatot a fővárosnak, ez pedig lehetővé teszi, hogy Budapesten egy korszerűbb, a város jelenlegi, XXI. századi infrastrukturális feltételeinek, lakosság-arányának és kereskedelmi, vendéglátó-ipari forgalmának megfelelő kártevő-mentesítési rendszert hozzunk létre

– mondta Kiss Ambrus, példaként hozzátéve, hogy a fővároshoz lenne érdemesebb bekötni a patkányészlelések lakossági bejelentését, hiszen jelenleg csak közvetett információkkal rendelkezik a Fővárosi Önkormányzat a fertőzöttség mértékéről, jellegéről. A főpolgármester-helyettes szerint az új közbeszerzési eljárás kiírását megelőző felmérésre szükség volt az alapos tervezéshez, melyhez a szakmai hátteret az NNK valamint, a Főváros által megbízott szakértő adja, az új eljáráson pedig természetesen az RNBH Konzorcium, vagy annak tagjai is elindulhatnak majd, amennyiben kívánnak.

Az ügy előzménye, hogy a Budapest patkánymentesség fenntartására kiírt közbeszerzési eljárást az RNBH konzorcium nyerte 2018 nyarán. Azóta, noha a Főpolgármesteri Hivatal szó szerint „A főváros patkánymentes állapotának a fenntartása” címmel írta ki és folytatta le a közbeszerzési eljárást, az új nyertes, az RNBH Konzorcium látszólag nem tudta ezt a feladatot ellátni. Az addig (47 éven át) dolgozó Bábolna Bio által közölt, és a kormányhivatal illetékes főosztálya által éveken át jóváhagyott adatok alapján, a cég távozását követően néhány hónap alatt elharapózott, tavaly tavaszra pedig a lakosság számára is látható módon megnőtt a fővárosi patkánypopuláció.

Ugyanakkor az RNBH és a független szakértők is állítják, nem 2018-ban szabadult el a patkányprobléma, hanem korábban, ezt azonban a Bábolna Bio többször cáfolta, saját teljesítési igazolásait és adatait mutatva fel. A két cég, pontosabban a konzorcium és a Bábolna között jogvita is kialakult, de a bábolnások a közbeszerzési eljárást is peres úton vitatják jelenleg is.

Csakhogy eközben ez az alapvetően szakmai kérdés, azaz a patkányelőfordulás lavinát indított el a nyilvánosságban, amit a választási évben pénzzel igyekezett kezelni a Tarlós István vezette főváros. Mióta viszont tavaly május elején, hosszas huzavona után végül megkezdődött az egyetlen évben plusz 300 millió forintba kerülő (a teljesítési igazolások tanúsága szerint 2019-ben 288 millió forint pluszforráshoz jutott ezzel a cégcsoport), rendkívüli patkányirtás Budapest 10 kerületében, a nyilvánosságnak semmiféle információja nem volt arról, az addigi teljes éves patkánymentesítési büdzsét felemésztő akció egyáltalán sikerrel járt-e.

Az Index birtokába került azonban a Nemzeti Népegészségügyi Központ éves beszámolója. Mint ismert, Tarlós városvezetése még tavaly májusban az addig illetékes, ám jelentős kapacitásproblémákkal küzdő kormányhivatal helyett megbízta az NNK-t, hogy az felügyelje szakhatóságként a fővárosi patkánymentesítési munkákat. A szerződés szerint az NNK monitoring kockák kihelyezésével objektív állapotfelmérést végez, értékeli a patkányirtó vállalkozó jelentéseit, javaslatot tesz az irtási tevékenységgel összefüggően ellátott feladatokra, rezisztenciát vizsgál, illetve

javaslatot tesz az irtást végző vállalkozó szakmai feladatellátásának teljesítésigazolására.

Ezt a NNK-nak szóló megbízást ősszel a Karácsony Gergely-féle városvezetés is meghosszabbította, és ebben az együttműködésben állította össze a szakhatóság éves jelentését is márciusban. A lapunk birtokában lévő dokumentum szerint tavaly tavasz óta jelentősen javult a helyzet, és eredményes volt a rendkívüli irtás, ugyanakkor az adatok több helyen is egymásnak ellentmondóak, ráadásul az mindegyik mérőszámból egyértelmű, hogy az RNBH Konzorcium nem teljesíti az eredeti szerződésében vállalt patkánymentességi kitételeket – még a rendkívüli irtást és az arra fordított jelentős pluszforrást követően sem. A patkányfertőzöttség mértéke továbbra is a többszöröse a kijelölt határértékeknek – akár a lakossági bejelentéseket, akár a hatósági szúrópróbaszerű méréssel kalkulált fertőzöttséget vizsgáljuk.

Az is kiderül, hogy 11 033 patkányészlelési bejelentés jutott 2019-re, a fertőzöttségi adatok pedig minden hónapban jóval a havi mértékként megszabott "228" fölött voltak, ez a határérték a szerződésben vállalt teljesítési feltétel. Az NNK a patkányirtó cég teljesítésének igazolására, azaz kifizetésére tett javaslatot a Főpolgármesteri Hivatalnak – méghozzá Müller Cecília országos tisztifőorvos aláírásával – noha a lakossági bejelentések számát meghatározó adatok alapján is

2,3-szorosa a patkányészlelések mértéke a szerződésben kikötöttnek.

21 Olvasói patkányészlelések Budapeten 2019-ben Galéria: Egyre több a patkány Budapesten (Fotó: Olvasói fotó / Index)

Erre magyarázatként a még 2018-ban kiírt közbeszerzés, és az érvényben lévő szerződés alapját is képező számítás és a rendszer elavultságát emelik ki, ráadásul az NNK több helyen arra is felhívja a figyelmet a jelentésében, hogy valójában az ominózus határértéket nem lakossági bejelentések száma adja, hanem éppenséggel a szakhatósági fertőzöttségi mértékből kellene ezt kiszámolni, és objektumfertőzöttségre vonatkozna. Csakhogy a szakhatóság szerint

saját mérései csak kiegészítő információk a patkányfertőzöttség megállapítására, azokhoz alapot sokkal inkább a lakossági bejelentések, és az azok nyomán gazolt esetek vezetnek – ezeket az adatokat azonban a megbízott vállalkozó kezeli.

Tehát a patkányirtók ellenőrzése és a patkányfertőzöttség mértékének megállapítása is lényegében a vállalkozók saját kezében van, így volt ez már – hasonló szisztémában – a Bábolna Bio esetén is, most pedig, hogy a fővárosi kormányhivatal főosztálya helyett az NNK látja el a szakmai felügyeletet, a hatóság még inkább a vállalkozóra kényszerül támaszkodni, hiszen arra aligha van kapacitása, hogy reprezentatív mértékű ellenőrzést végezzen Budapesten.

A jelentés a 2018-as patkányészlelési, illetve azok pozitivitási adatait veti össze a rákövetkező évvel, a megelőző éveket – amikor még a Bábolna Bio szolgáltatta ugyanezeket az adatokat – nem vizsgálja. Így megállapítják, hogy a rendkívüli irtás sikert ért el, méghozzá azért, mert:

Budapest egész területén az igazolt patkányészlelések száma 23 százalékkal,

az irtási programba bekerült 10 kerületben 41 százalék kal,

kal, míg egyéb fővárosi kerületekben is 10 százalékkal csökkent a megelőző évhez képest.

A dokumentum szövege ugyanakkor meglehetősen ellentmondásos abban, hogy miközben sikerről, a tíz érintett kerületben a patkánypopuláció jelentős visszaszorításról beszél a rendkívüli irtással kapcsolatban, a jövőre vonatkozóan már a budapesti patkánymentesítés módszertani reformját szorgalmazza, számos ajánlást megfogalmazva a városvezetésnek.

Ráadásul nemcsak az RNBH által végzett, a pluszpénzes rendkívüli irtást érintő kifogásokról és hiányosságokról számoltak be, de olyan megállapítások is szerepelnek a szövegben, mint:

A 2019-ben végrehajtott intenzív program tapasztalatai szerint a lakossági bejelentések radikális csökkenését nem biztosította a csatornarendszer átfogó kezelése. A kezelt területek több részén pedig korai újrafertőződés volt tapasztalható. (...)A stratégia folytatásától megítélésünk szerint nem várható, hogy azonnali és fenntartható módon biztosítsa a mentességet.

A patkányprobléma tehát nem szűnt meg, sőt a korábbi éveknél továbbra is jóval erőteljesebben jelen van Budapesten, így nagy kérdés, hogy miként alakul a helyzet a nyári hónapokban, és főként, hogy mit lép erre a főváros.

(Borítókép: Egészségügyi gázmester elhelyez egy patkánycsapdát a Duna partján, a fővárosi Batthyány tér közelében 2013-ban. Fotó: Kovács Attila / MTI)