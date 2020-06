Vasalódeszka-ügy: a lemondott igazgatóért petícióznának

Petíció megfogalmazására szólít fel a promenad.hu cikke szerint a lap egyik olvasója, méghozzá a vasalódeszka-ügy néven elhíresült eset egyik főszereplője, a bohókás tanárt megfegyelmező tankerületi igazgató érdekében. A lap két volt diák véleményét is közli, akik szerint Balázs József erőskezű, de jó ember.

A Joseph Large néven aláírt levél szerint az esetet, amiről itt számoltunk be

"a balliberális média szinte egyként fújta fel, Balázs József skalpját követelve". A levél így mutatja be a tankerületi igazgatót:

Hát kedves „kígyót-békát” kiáltó embertársaim: ha valakinek, hát Balázs József tankerületi igazgatónak igencsak széles repertoáron mozgó, és igen magas intelligenciával megáldott humora van! Ő még akkor is pozitívan oldja meg az adott helyzeteket, mikor mások már több csomag papír zsebkendőt telesírva temetik a jövőt!

Majd "szakmai oldalról közelítve" a többi között felteszi a kérdést:

Biztos, hogy a mutatott technika az úszás részmozzanatait jelenítette meg hitelesen?

A levél továbbá rámutat, hogy

„munkaidőben mindvégig 2 doboz SOPRONI IPA ÓVATOS DUHAJ 4,8% alkoholtartalmú sör látszik az asztalon”, valamint, hogy „a tanár a videó végén 18 életévüket még be nem töltött diákjaitól ALKOHOLT kortyolva köszön el”.

A végkövetkeztetés pedig a lap által idézett levélben az, hogy "mivel a tanár munkaidőben alkoholt fogyasztott és balesetveszélyesen oktatott", "még akkor is, ha mindezt egy gyenge humorral akarta megfűszerezni", a normális társadalomnak ki kéne vetnie magából, és "Balázs József igazgató urat nem büntetni, hanem kitüntetni kellene".

A lap két további, sokkal visszafogottabb véleményt is idéz, Balázs József volt tanítványaitól. Az egyik szerint erőskezű vezető volt, de nála segítőkészebb embert nem ismertek, olyan, aki törődött a diákokkal egy olyan rendszerben, ahol nem sokan törődnek a diákok véleményével. A másik szerint pedig Balázs József megkövetelte a tiszteletet, de cserébe baráti kezet, támogatást adott.

Mi is az a vasalódeszka-ügy?

A "vasalódeszka-ügy" lényege, hogy egy makói tornatanár a karantén idején egy vasalódeszkás videóval próbálta megtanítani az úszás alapjait a gyerekeknek. A Klebelsberg Központ nyilatkozata alapján emiatt azonban egy szülő bejelentést tett, a tankerület vezetője pedig végül eltiltotta a tanárt az oktatástól. Majd még megalázó feladatokat is kitalált a testnevelőnek, például, hogy mindennap el kell készítenie csoportjainak az aznapi gyakorlatokat pontos utasítással és elküldenie a tankerületi vezetőnek. Teljesen feleslegesen, hiszen már nem taníthatott.

Az ügyben az oktatási ombudsman is vizsgálatot indított, emellett indult petíció is , illetve például egy pécsi lelkész is kiállt a testnevelő mellett egy vasalódeszka-oltár képével.



A most lemondott Balázs József volt a főszereplője a három helyi iskolát érintő felvételi botránynak is. Májusban írtunk arról, hogy a szülők személyesen követeltek magyarázatot tőle arra, hogy a már márciusban kihirdetett felvételi eredmények ellenére miért nem veszik fel mégsem gyerekeiket a kiválasztott gimnáziumokba.