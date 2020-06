Megrongálták Churchill budapesti szobrát is

Megrongálták Winston Churchill budapesti, városligeti szobrát

nazi BLM (Black Lives Matter)

feliratokkal. Olvasónk, Kornél fotókat is küldött nekünk erről.

A George Floyd brutális meggyilkolása miatt elindult tiltakozási hullám nemcsak tömegtüntetésekhez vezetett Párizstól Washingtonig a rendőri erőszak és a faji egyenlőtlenségek ellen, hanem Európába is elhozott egy olyan kultúrharcot, ami az Egyesült Államokban már a 2010-es évek közepe óta tombol: a Black Lives Matter mozgalom aktivistái ledöntik és megrongálják azokat a köztéri szobrokat , amelyek szerintük az elnyomást jelképezik

A szobordöntési és eltávolítási hullám léptékét mutatja, hogy a " Topple The Racist " – vagyis "döntsd le a rasszistákat" kampány már több tucat köztéri szobor eltávolítását követeli, ezek között régi uralkodók (II. Károly és II. Jakab), Oliver Cromwell, a spanyol Armadát legyőző reneszánsz hadvezér és kalandor, Sir Francis Drake, az Ausztráliát felfedező Cook kapitány, Robert Peel egykori tory miniszterelnök, valamint számtalan más régi politikus, üzletember és hadvezér is szerepel. És rajta van a listán az ország egyik leghíresebb szimbóluma, a Trafalgar téri Nelson-oszlop is.

Londonban a tüntetők Winston Churchill és Mahatma Gandhi szobrait is megrongálták, mivel az életük során mindketten tettek rasszista kijelentéseket. A londonihoz hasonlóan járt most a budapesti Churchill-szobor is.