Kellemes melegben ázunk ronggyá a héten

Kedden a nap első felében még többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, inkább csak helyenként és rövid időre szakadozhat fel a felhőtakaró, írja a met.hu. Délutántól azonban gomolyosodik a felhőzet, és a legtöbb helyen néhány órára

kisüt a nap.

Több helyen valószínű viszont eső, zápor, az ország keleti felében zivatar is. A Dunántúlon az északnyugati szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 21 és 27 fok között valószínű, de a tartósabban felhős tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szerdán hasonló lesz a helyzet, holnap is többfelé várható csapadék: a Dunántúlon eső, zápor valószínű, a Dunától keletre zivatar, felhőszakadás is lehet. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet viszont szerdán is 22 és 27 fok között alakul.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat is figyelmeztetést adott ki az eső, a zivatar, illetve a felhőszakadás veszélye miatt. Azt írták, hogy nap második felében a nyugati országrész kivételével fordulhatnak elő zivatarok, leginkább a Dunától keletre. Kiemelten az Alföld északkeleti részén valószínű intenzív zivatar, amihez felhőszakadás − 30-50 milliméternyi csapadék −, jégeső és 60-70 km/óra feletti szél is társulhat.