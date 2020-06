A szombathelyi tankerület kirúgta a zenetanárt, aki elmondta a véleményét az igazgatóról

Támogass te is!

Az ügy előzményei tavalyra nyúlnak vissza. A szombathelyi zeneiskola igazgatói posztjára 2019-ben ketten pályáztak: Czenek László és Pulay Teréz. 2019 nyarán Czenek Lászlót nevezték ki, Pulay Teréz lett az iskola igazgatóhelyettese, olvasható a Nyugat.hu korábbi cikkében.

Pulay Teréz nemrég mesterpedagógusi vizsgára jelentkezett. A bírálatra két külső szakértő mellett belső bírálóként Czenek László igazgató jelentkezett. A vizsgamunkát február 28-án védte meg Pulay Teréz. A százalékos pontozás ilyenkor zárt rendszerben történik, senki nem látja, milyen értékelést adott a három bizottsági tag.

Nagy meglepetésre, Pulay Teréz nem felelt meg a vizsgán, mert összesítve csak 82 százalékos értékelést kapott (a mesterpedagógusi fokozathoz legalább 85 százalékot kell elérni). Pulay fellebbezett.

A végeredményen nemcsak ő, de a két külső bíráló is megdöbbent, ezért ők közzétették az általuk adott adott százalékokat. Így derült ki, hogy az egyik külső bíráló 100 százalékra, a másik 91 százalékosra értékelte a vizsgamunkát, azaz a zeneiskola igazgatója saját kollégájának mindössze 55 százalékot adott.

Az Oktatási Hivatal nem sok fellebbezést fogad be, ennek azonban helyt adtak. A bizottság szakértő tagjai is kiálltak Pulay mellett, elmondták, hogy számukra teljesen alaptalannak tűnik az igazgató rendkívül alacsony pontozása. Az igazgatóhelyettes megismételheti a vizsgát egy másik bizottság előtt, írta a Nyugat.hu.

Mindennek híre eljutott a tantestülethez is. Több pedagógus szerint Czenek ezzel szándékosan buktatta meg kollégáját, aki a tavalyi igazgatóválasztáson a vetélytársa volt. Ha ő 55 százalékot adott, Pulay csak abban az esetben mehetett volna át a vizsgán, ha mindkét másik bíráló 100-100 százalékra értékeli őt.

A tanári karból ezután többen az igazgató távozását követelték. Erkölcsileg elfogadhatatlannak tartották, hogy Czenek László szándékosan buktatta meg kollégáját, és az igazgató sem a vizsga védése közben, sem utána nem adta jelét annak, hogy bármit is kifogásolna Pulay munkájával kapcsolatban.

A tiltakozás szószólója Rác Gábor zenetanár volt. Szerinte "erkölcsi nonszensz, amit az igazgató tett, és így nem lehet iskolát vezetni". A tanárok bizalmi szavazást akartak tartani Czenek ellen, mert szerintük az igazgató olyan szintű bizalomvesztést szenvedett el, ami a jövőben alkalmatlanná teszi az intézmény vezetésére. A tankerülettől is kérték, hogy Czeneket fossza meg vezető pozíciójától.

A tankerület azonban sem a bizalmi szavazáshoz nem járult hozzá, sem Czeneket nem vonta felelősségre. Ehelyett mediációba kezdett a felek között. Ez elsőre nem sikerült, aztán június elejére mégiscsak született egy megállapodás. Ebben az igazgató és az igazgatóhelyettes írásba adta, hogy tudnak a jövőben együtt dolgozni, "közös cél ugyanis az intézmény színvonalas működése, valamint hírnevének megőrzése, mely csatározások közepette nem lehetséges" - közölte akkor a Nyugat.hu-val Fodor István, a szombathelyi tankerület igazgatója.

Az ügy lezárásáról megkérdezték az igazgató eltávolítását követelőket képviselő Rác Gábor tanárt is, aki annyival kommentálta a történteket:

Rác elmondása szerint emiatt a mondat miatt hívatta be az irodájába Fodor István tankerületi igazgató, majd közölte vele: ezzel a kijelentéssel megsértette a tankerületet, kétségbe vonta az ítéletét, és rossz hírét keltette a zeneiskolának. Fodor felajánlotta Rácnak, hogy kezdeményezze közös megegyezéssel történő felmondásomat, amit ő elutasított. Fodor erre azonnali hatállyal elbocsátotta az állásából, Pulay Teréz pedig nem lehet többé igazgatóhelyettes.

Rác a Savaria Fórumnak azt mondta: szerinte nagyon szomorú, hogy ma Magyarországon egy oktatási intézményben megtörténhet, hogy a sértett felet - akinek az Oktatási Hivatal igazat adott - lefokozzák, azt pedig, aki szóvá teszi az erkölcsileg aggályos történéseket, kirúgják. Rácnak 30 napja van fellebbezni a döntés ellen, fontolóra veszi, hogy jogi útra terelje az elbocsátását.

Rác elbocsátása ellen tiltakozva a szülők aláírásgyűjtésbe kezdtek. Az online petíciót több mint 500-an írták alá. A szülők azt írják:

Az ügyben beszéltünk Fodor István tankerületi igazgatóval. Azt akartuk megtudni tőle, milyen indokkal bocsátotta el Rác Gábort. Fodor azt ígérte, erről közleményt fog kiadni a Savaria Fórum önkormányzati lapnak. Amint ez megjelenik. cikkünket frissítjük.

Tankerületi botrány Hódmezővásárhelyen

Nemrég a hódmezővásárhelyi tankerületnél tört ki botrány. Egy makói tornatanár a karantén idején egy vasalódeszkás videóval próbálta megtanítani az úszás alapjait a gyerekeknek. Emiatt egy szülő bejelentést tett, a tankerület vezetője pedig eltiltotta a tanárt az oktatástól, majd még megalázó feladatokat is kitalált a testnevelőnek.

Az ügyben az oktatási ombudsman is vizsgálatot indított, emellett indult petíció is. Szombaton írtunk arról, hogy június 15-i hatállyal végül lemondott Balázs József, a hódmezővásárhelyi tankerület vezetője. A tankerületi igazgató eljárását az Emberi Erőforrások Minisztériuma is egyértelmű túlkapásnak minősítette.