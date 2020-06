Megint leszakadt az ég az ország nagy részén

Az előrejelzésnek megfelelően ismét felhőszakadás csapott le az ország nagy részére, többek között Budapestre is. Az eső mellett viharos szelet is ígértek az előrejelzések szerdára, ennek is köze lehet ahhoz, hogy ismét kidőlt több fa is a fővárosban.

Olvasónk, Sztupi az alábbi, gyökerestül kicsavart fát fél hat körül a Kerepesi úton fotózta le, de kaptunk képet, ami szintén ekkortájt készült és a Bartók Béla úton örökített meg egy kocsira dőlt fát.

8 Galéria: Vihar - 2020.06.17. Fotó: Olvasónk, Sztupi / Index

Egy másik olvasónk pedig egy zuglói ablakból filmezte le, ahogy az egyre sűrűbb vízfüggönnyel az eső gyakorlatilag kiradírozta a panel lakótelep többi házának látványát.

Zugló vihar 2020. június 17.

Önre is lecsapott a hatalmas szerdai vihar? Remek képei vannak a sötét fellegekről? Küldje el nekünk!

Nem csak a fővárost érte a heves vihar, sok munkát ad a tűzoltóknak az ország több pontján a károk elhárításán dolgoznak az egységek - írja a katasztrófavédelem honlapja.

Délután Jász-Nagykun-Szolnok megyében leginkább Szolnokot és Jászberényt sújtotta az időjárás, a városok több utcájában a nagy mennyiségben összegyűlt esővizet kellett a tűzoltóknak eltávolítaniuk.

Tolna megyében 17 óra 30 perckor kereken húsz címre várták a segítséget. Dunaszentgyörgyön, Fácánkerten, Szedresen, Tolna településen az esővíztől megteltek az árkok, házakat, raktárakat, garázsokat vesz körbe a víz.

Pest megyében leginkább Monorra, Dánszentmiklósra, Gyömrőre kapnak riasztást a tűzoltók, ezeken a helyszíneken is elérte a lakóházakat, elárasztotta a pincéket az esővíz.

A fővárosban a legtöbb jelzés a XIV. kerületből érkezett, úttestre, villanyvezetékekre dőlt fákat kell eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Az egységek amint befejezték az egyik címen a beavatkozást, indulnak a következő helyszínre.

(Borítókép: Olvasónk, Ildikó / Index)