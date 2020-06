Gulyás: Ha Tarlós lenne a főpolgármester, egy év múlva kész lenne a Lánchíd

Cikkünk frissül.

Megszűnt a veszélyhelyzet, 98 nap után véget ért a rendkívüli jogrend, és járványügyi készültség lépett a helyébe hat hónapra, mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón, amin hónapok óta először az újságírók is élőben kérdezhetnek.

Gulyás köszönetet mondott az egészségügyben dolgozóknak, az operatív törzsnek, a kormányban dolgozóknak, a tanároknak és a lakosoknak. "Nemzeti egység" jött létre Gulyás szerint. Remélik, hogy nem tér vissza a vírus, de reális egy második hullám veszélye.

Szerintük továbbra is csökkenni fog az aktív fertőzöttek száma, de a virológusok szerint ha lesz második hullám, az szeptember-októberben lehet, mert a nyári meleg biztosan lassítja a vírus terjedését, mondta a miniszter.

Gulyás szerint a járványügyi készültségben csak az indokolt védelmi intézkedéseket kell továbbra is fenntartani, mint például a maszkhasználat, tette hozzá a miniszter. Ezekről a kormány szerdán döntött. Zenés- és táncos eseményekre vonatkozik csak az 500 fős korlát. Emellett az uniós országokból és Szerbiából érkezőknek is megnyíltak a magyar határok.

A kormány a gazdasági helyzetről is tárgyalt. 1,2 millió magyar munkavállaló munkahelyének megőrzését segítette a kormány Gulyás szerint. 1200-2000 milliárd forint kiesést okoz a kormánynak a vírus.

Kicsinyes viták a Lánchídról, grandiózus tűzijáték

Gulyás Gergelyt ezután a Lánchíd felújításáról kérdezték. A kormány is unja a kicsinyes vitákat a Lánchíd felújításáról, válaszolta az első kérdésre Gulyás. Szerinte jó gazdasági helyzetben vette át a fővárost Karácsony, 180 milliárd forint állt rendelkezésre állampapírban. 6+1 milliárd forintot biztosít a kormány a fővárosnak a Lánchíd felújítására, mint arról még Tarlóssal megállapodtak. A felújításban azonban Gulyás szerint nem történt semmi előrelépés. "Nem látom, hogy mi az oka, hogy miért nem indul el a Főváros felújítását" - fogalmazott a miniszter.

Nem látjuk, hogy a főváros politikai vitát akar a Lánchídból, vagy politikai vitát akar. Ha Tarlós István lenne a főpolgármester, akkor a felújítás már menne, és egy év múlva kész lenne

- fogalmazott Gulyás. A korábbi fővárosi önkormányzat időben tervezte meg a hídfelújítást. Akkor kell felújítani egy hidat, ha arra eljön az idő. Minden késedelem jelentősen megdrágítja a felújítást és a beruházást, minden héttel és hónappal drágább lesz a felújítás. Most kell felújítani, az anyagi források megvannak, mondta Gulyás. A híd fenntartása a főváros feladata.

Nincs értelme Gulyás szerint aláírást gyűjteni, hogy a tűzijátékra szánt pénz a Lánchíd felújítására menjen. Egyrészt a virológusok döntenek majd róla, hogy meg lehet-e tartani a rendezvénysorozatot, másrészt a kiadást nem lehet önmagában nézni, hiszen komoly segítség ez a turizmusnak.

A turizmus újraindításához fontos, hogy legyen augusztus 20-i tűzijáték és ünnepségek, mert a GDP 12 százalékát a turizmus adja. De egyelőre nem tudjuk, hogy valóban lesz-e tűzijáték, majd a virológusok megmondják, lehet-e.

Gulyás röviden arról is beszélt, hogy a Fidesz Karácsony Gergelyt photoshoppolta Szálasi fotójára. Ez "nem helyes" a miniszter szerint, ezért indokolt elnézést kérni, de szerinte kettős mércét alkalmaz a baloldal. Nem emlékszik, hogy az elmúlt években felszólalt volna bármelyik baloldali politikus, amikor különböző náci vezetőkhöz hasonlították Orbánt vagy a Fidesz többi vezető politikusát.

Rövid válaszok

Gulyás egyetért azzal, hogy a katás adózást érdemes áttekinteni, de a jelenlegi gazdasági helyzetben a kormány egyelőre nem akart egy sikeres adózási nemről változtatni.

A kormány július 20-tól mehet szabadságra, augusztus 20-ig van idejük, de Gulyás nem tudja, ő maga hol fog nyaralni, arra biztat mindenkit, hogy belföldön nyaraljanak. Ha külföldre menne nyaralni, arról majd beszámol.

Abban Gulyás egyetért abban a fővárossal, hogy a városligeti Churchill-szobor összefirkálása elfogadhatatlan. "Választani kell a Churchill-szobor és a Black Lives Matter között", vagy ez, vagy az, mondta Gulyás.

A gyöngyöspatai szegregációs per jogerős ítéletével már nem tud mit kezdeni a kormány, mondta Gulyás, de törvényt módosítanak, hogy a jövőben hasonló esetekben csak oktatásban lehessen megítélni a kártérítést. Dolgoznak a javaslaton.

Több folyamatban lévő vizsgálat van a Pesti úti idősotthonnal kapcsolatban, a magyar bíróság mondja ki a végső szót. A pillanatnyi hatósági vizsgálatok a fővárost találták felelősnek, mondta a miniszter.

Helyes intézkedés volt, hogy Szeviép-ügyben teljes körű vizsgálat indult, mondta Gulyás, fontos szerinte, hogy a bíróság pártatlan maradjon. Hogy történt-e bűncselekmény a Szeviép-ügyen, a bírósági vizsgálat és az ügyészségi nyomozás dönti el.

Mi nem fogunk rezsidíjat emelni, mondta Gulyás.

Az Európai Bíróság cilviltörvényről szóló ítéletéről kérdezték. A miniszter arról beszélt, eddig is tiszteletben tartották a bírósági ítéletet, ezután is. Az ítélet nem volt meglepetés, fűzte hozzá Gulyás, de még bővebbet nem tudott mondani, mert nem sokkal a kormányinfó előtt született a bírósági döntés. Tanulmányozni fogják, és utána fognak állást foglalni.

Tüntetést szerveznek vasárnapra a diákok az SZFE elé, mert féltik az egyetem autonómiáját. A törvényjavaslat garantálja Gulyás szerint, hogy az eddigieknél nagyobb lesz az egyetem autonómiája, ez pont hogy megszünteti az állami befolyást.

Randevú a Magyar Turisztikai ügynökséggel

Jobb lenne, ha az MTÜ közvetlen információkat adna az újságíróknak, próbál majd randevút szervezni, erősítette meg Gulyás az RTL Klub kérdésére, akik hetek óta próbálnak információt szerezni a hotelek felújításához biztosított Kisfaludy-pályázatról. Jó időben, jó célt szolgált Gulyás szerint a pályázat, amit 37 milliárd forint értékben írtak ki. A legtöbb pályázó Veszprém és Somogy megyéből érkezett, és minden szoba felújításához mintegy 1 millió forint jutott. Nem tud konkrét információkat Garancsi, Hernádi és Csányi több milliárd forintos pályázati támogatással épülő tihanyi szállodájáról.

Dobrev Klára arcátlanságban próbál versenyezni a saját férjével, mondta a DK politikusának múlt heti Facebook-posztjáról, aki számon kérte a kormánytól, hogy miért nem szervez politikai megemlékezést Nagy Imre kivégzésének évfordulójára.

800 menekült van Magyarország területén, akik megkapták a menekültstátuszt. Hogy a követségeken eddig hányan nyújtották be a kérelmüket, nincs információja Gulyásnak. Több mint 1200 menekült próbált bejutni az országba a rendőrség honlapja szerint. Ez két ok miatt lehet Gulyás szerint: a járvány miatt hozott határzárakat elkezdték az elmúlt heteken feloldani, és még nem látni, Afrikában mekkora pusztítást okoz a koronavírus.

65 év feletti orvosok részt vehetnek a munkában

Éjféltől mindenki szabadon utazhat, így a kormányhivatali dolgozók is, visszaáll a normális rend, válaszolta Gulyás az Index kérdésére. A kormány arról döntött, hogy

a 65 év feletti orvosok foglalkoztatásához nem kell külön engedély, részt vehetnek a kórházi munkában.

Az elmaradt nem életmentő műtétekhez adnak többletpénzt, de arról Gulyásnak két hét múlva lesz pontosabb információja, mennyi ilyen műtét maradt el.

500 fő felett nem lehet zenés-táncos rendezvényt tartani augusztus 15-ig. Ezt időről időre felülvizsgálják, tette hozzá Gulyás. Azért kellett meghúzni az augusztus 15-ét már korábban, mert a fesztiválszervezőknek szüksége volt hivatalos kormányzati döntésre, hogy rendezni tudják a szerződéseiket.

Színházban, moziban se kell maszkot viselni,

csak a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön, erősítette meg Gulyás az Index kérdésére.

A magyar orvostudomány eredményei nemzetközi szinten is jelentősek, adjuk meg a lehetőséget nekik Gulyás szerint, hogy ők fejleszthessék ki a vakcinát. Ha a világban járnak hamarabb sikerrel, akkor igyekszünk tőlük vásárolni vakcinát. A világ sok pontján vannak ígéretes fejlesztések, de arról nem tudnak, hogy valahol sikerrel jártak volna már. Ha feltalálják a vakcinát, akkor virológusokkal és orvosokkal egyeztetnek arról, kötelező legyen-e esetleg a beadása.

A kormány készül arra, hogy szeptemberben-októberben visszajön a járvány. Gulyás a digitális oktatást amúgy is preferálja, egy évvel később már kiépült rendszer lett volna amúgy is erre az országban, így ezt most ki tudták élesben próbálni. Gulyás azt reméli, hogy nem lesz szükség ősszel az iskolák bezárására. A kórházak is felkészültek a második hullámra Gulyás szerint. Van annyi lélegeztetőgépünk, hogy még a legtragikusabb helyzetben is mindenkinek jut, mondta a miniszter. A kórházparancsnoki rendszer miatt pedig ma sokkal pontosabb információi vannak a kormánynak az egészségügyről, mint korábban.

(Borítókép: Biró Marianna / Index)