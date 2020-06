Két hónap után először nincs halálos áldozata a koronavírusnak Magyarországon

Midössze 2 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4081 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában nem emelkedett az elhunytak száma, változatlanul 568 fő, 2581-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 932 fő. Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48%-a budapesti. 192 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen – írja a koronavírusról tájékoztató hivatalos honlap pénteken.

A koronavírus-fertőzés első magyarországi halálos áldozatáról március 15-én számoltak be a hivatalos honlapon, ezután március 28-ig több olyan nap is volt, amikor senki sem halt meg a betegség miatt Magyarországon. Március 28-tól kezdve azonban minden nap érkeztek hírek új elhunytakról – a legtöbb halálos áldozatról április 19-én számoltak be: 17-en haltak meg az azt megelőző 24 órában. Május 19-től kezdve az elhunytak száma stabilan 10 alatt van, és a mai az első nap március 28. óta, amikor nem érkezett hír új halálos áldozatról.

Előző nap mindössze egyetlen új fertőzöttet azonosítottak, és egy idős ember halt meg koronavírusban Magyarországon.

Közben hivatalosan is megszűnt a veszélyhelyzet, mután Áder János köztársasági elnök aláírta a veszélyhelyzet visszavonásáról és az átmeneti időszak szabályairól szóló két törvényt, és el is rendelte ezek kihirdetését.

Csütörtöktől többé-kevésbé visszatérhetett az élet a rendes kerékvágásba. A járványügyi készültségről szóló törvény kihirdetésével a kormánynak lehetősége lesz egészségügyi válsághelyzet elrendelésére, ami úgynevezett járványügyi készültségnek minősül.

A veszélyhelyzet idején meghozott rendeletek ugyan a veszélyhelyzetről szóló rendelet hatályban maradásáig voltak érvényesek, bizonyos védelmi intézkedések továbbra is megmaradnak. Bár arra már Müller Cecília országos tisztifőorvos is célzott korábban, hogy az időseknek fenntartott vásárlási sáv és a tömegközlekedési eszközökön előírt maszkviselés esetében is „várható változás”, a szerda éjjel megjelent Magyar Közlönyben nem esett szó a vásárlási sávról, a maszkviselés pedig marad: a tömegközlekedési eszközön és az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő) továbbra is viselni kell.

Az MTI értelmezése szerint ugyanakkor az idősek vásárlási idősávja megszűnik, hiszen ennek további szabályairól nem esik szó a Magyar Közlönyben,

AZ ÚJ SZABÁLYOK KÖZÖTT MÁR NINCSENEK MEGSZABOTT IDŐKORLÁTOK A BOLTI VÁSÁRLÁSOKRA NÉZVE.

Ennek értelmében ezentúl 9 és 12 óra között már nem csak a 65 év felettiek vásárolhatnak majd az élelmiszerüzletetekben, drogériákban, piacokon és gyógyszertárakban.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon: