Orbán: Összeesküvések, háttérhatalmi szervezkedések, Soros-hálózat

Az Európai Bíróság csütörtöki ítéletében kimondta, hogy a civil szervezetekről szóló magyar szabályozás sérti az EU-jogot, többek között erre is reagált pénteki Kossuth rádiós interjújában Orbán Viktor.

A bírósági ítélet szerint, amikor a magyar kormány a külföldi támogatásban részesülő civil szervezeteknek előírta, hogy egy nyilvántartásba vétel mellett bejelentési kötelezettségük is van a pénzről, és szankciókat helyezett kilátásba azokkal szemben, akik nem tesznek ennek eleget, akkor ezzel hátrányosan megkülönböztető és indokolatlan korlátozásokat vezetett be. Orbán az ítélettel kapcsolatban elmondta, neki valójában „jó kedve lett” ettől, mert abban az szerepel, hogy az átláthatóság egy olyan érték, amit joggal tűz ki célul egy kormány.

Mert azt nem merték mondani az Európai Bíróságnál, hogy a civil szervezetek átláthatósága ne lenne egy fontos szempont, csak ezt úgy kell megvalósítani, hogy az kisebb korlátozással járjon, azt pedig nem lesz nehéz betartani, mondta a miniszterelnök. Majd hozzátette, hogy a külföldről érkezett, „politika célból ide elküldött” minden forintról minden magyar ember tudni fog, mert joga van hozzá.

„Aki nem rest elfogadni külföldről pénzt, az ne szégyellje azt bevallani. Ha szégyen az egyik, akkor szégyen a másik is”

– mondta.

A témát Orbán azzal vezette fel egyébként, hogy

van egy liberális imperializmus

Nyugat-Európából, aminek az amerikai baloldal is része, ami megpróbálja a saját világlátását (családról, migrációról) ráerőszakolni az olyan országokra, akik másképp gondolkodnak ezekről. A nemzetközi bíróságok pedig gyakran részei ennek a hálózatnak. És bár nem szeretne minden mögé összeesküvést odaképzelni, de azért vannak összeesküvések, háttérhatalmi szervezkedések. És azok a magyarok pedig, akik részt vesznek ezekben a nemzetközi ítélkezésekben, mind kapcsolatban állnak a Soros-hálózattal.

Egészen pontosan úgy fogalmazott Orbán, hogy

van ez a nemzeti kormányok és a nemzetek meggyengítésére, fölszámolására, birodalmi rendbe gyömöszölésére irányuló nemzetközi politika, amit most már nem is csak államok, hanem államok feletti, globális nemzetközi szervezetek és az azt fenntartó, abból élő, azt finanszírozó és a magukat nemzetek felett állónak érző üzletemberek, pénzemberek működtetnek.

Majd hozzátette:

Én nem szeretem azt az egyszerű megoldást, hogy minden bonyolult nemzetközi jelenség mögé odaképzelünk egy összeesküvést, de ettől még összeesküvések vannak. És kétség kívül, a formális kereteket megkerülve, háttérhatalmi szervezkedések vannak, és bizonyos bírói ítéletekből ez egyértelműen kiolvasható.

Az interjúban szóba került az uniós újraindítási terv is. Orbán elmondta, a bajban lévő országok azt mondják, sürgősen nagy hitelt kell közösen felvennünk az unióban, miközben a „magyar ember logikája” másképp működik, ha a hitel felmerül. De most sok nagy uniós ország olyan komoly bajban van, hogy aligha lesz elkerülhető, hogy Magyarország ne járuljon hozzá a hitelfelvételhez. Ami egyszerre veszély és lehetőség, mondta.

„Ha rosszul költjük el, bukta van, ha jól csináljuk, meg tudunk erősödni”

– mondta, és hozzátette, Palkovics vezetésével felállt egy munkacsoport annak meghatározására, hogy ha megvalósul ez az újraindítási terv és a hitelfelvétel, akkor a forrásokból milyen programokat finanszírozzanak. Példaként említette a villamosenergia szállítási rendszerét, illetve a vízgazdálkodási rendszert, ami felújítandó, illetve az egyetemek feltőkésítését.

Lánchíd

Az interjú végén szóba került a Lánchíd felújításának ügye is, amiben jó ideje komoly odamondogatások vannak a kormány és a főváros között, kinek mi is lenne a dolga, kinek mennyit kellene beleadnia stb. Orbán most úgy fogalmazott, nem baj, ha sok elméleti ember ül egy városházán, de akkor meg kell találniuk a gyakorlati szakembereket, akik kézbe veszik a dolgokat. „Általában nem rossz szándékot látok, hanem szerencsétlenkedést”, fogalmazott Orbán, aki szerint 9 hónapja toporognak az ügy körül a fővárosban.

„Azt szánalmasnak tartom, hogy rendre pénzhiányra hivatkoznak”

– fogalmazott, majd hozzátette, a főváros számláján százmilliárd feletti összeg van.

„Tele vannak pénzzel, csak értelmesen kell felhasználni. Szurkolunk nekik, hogy sikerüljön”

– mondta.

Az interjú elején szó volt a koronavírussal kapcsolatos védekezésről is. Szerinte bár fontos figyelmeztetés, hogy néhány környező országban emelkedett az aktív fertőzöttek száma, és hogy Szlovénia szigorítani készül, „észnél kell lenni”, de most örülhetünk is, hiszen sikerült a védekezéssel több tízezer életet megmentenünk, és fel vagyunk készülve egy komolyabb vírushullámra is, hiszen megvolt „a katonai gyakorlat”, hogyan kell hirtelen több ezer ágyat felállítani, vagy több ezer lélegeztetőgépet. „Nem kívánom, hogy élesben is ki kelljen próbálni ezt a tudást” – mondta Orbán és hozzátette, hogy ez óriási érték.