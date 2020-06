Az etikai vizsgálat is felmentette a szegedi egyetem rektorát

Az Index információi szerint 120 embert szűrtek le. Erre is utalhatott Rovó, amikor azt állította, nem is biztos, hogy Olaszországban fertőződött meg.

Negatív lett B. Nagy László tesztje, mint ahogy a rektorral kapcsolatba kerülő több mint 120 emberé is.

Lezárult a Rovó László, a szegedi egyetem rektora ellen márciusban indított etikai vizsgálat, melynek végén kimondták, hogy az orvos nem követett el mulasztást, dél-tiroli utazásának ugyanis ez alapján semmi köze nem volt ahhoz, hogy koronavírusos lett, és az ellene felhozott többi állításnak is az ellenkezője bizonyosodott be – írja a szegedma.hu.

A szegedi rektor ennek kapcsán a Hír TV Magyarország élőben című műsorában beszélt, ahol elmondta, nemcsak a személyét, hanem a Szegedi Tudományegyetem vezetőségét is támadták, ami álláspontja szerint nagyon komoly etikai problémát vetít vissza a másik oldalra. Rovó László újfent kiemelte azt az egyetem sajtóosztálya által korábban már közölt tényt, hogy a kontaktkutatás alapján senki nem kapta el tőle a koronavírust.

Mint kiderült, az etikai vizsgálat ezen túl megállapította, hogy a rektor dél-tiroli utazásának semmilyen köze nem volt a betegségéhez, semmilyen jogszabályt, törvényt nem szegett meg, nem veszélyeztette a kollégáit sem, azaz gyakorlatilag az összes olyan állítást, amit ellene felhoztak azokat a vizsgálat megcáfolta. Rovó arra is kitért, hogy a vizsgálat mögött

politikai támadást sejt, amiért véleményt nyilvánított az önkormányzati választási kampányban, ahol a fideszes jelölt oldalán állt.

Arra a kérdésre, hogy bárki bocsánat kért-e tőle, vagy közöltek-e helyreigazítást az ügyben, Rovó László elmondta, hogy nem tud ilyenről. Azt is hozzátette, hogy az intézmény egy belső vizsgálat alapján feljelentést tett olyan személyek ellen, akik szerintük jogsértést követtek el a rektorral és más egyetemi felsővezetőkkel szemben, mert bizalmas, személyes adatokkal éltek vissza. Rovó március végén került rivaldafénybe, miután kiderült róla, hogy ő a koronavírusos szegedi orvos. A rektort akkor egyebek mellett azzal is megvádolták, hogy műtött is betegen, későbbi nyilatkozatában azonban kategorikusan tagadta, hogy hibát követett el.