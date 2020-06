Szombaton indul a MÁV nyári menetrendje

Szombaton indul a MÁV-Start Zrt. nyári menetrendje: a Balaton könnyebb elérhetősége miatt több járat közlekedik majd a térségbe - mondta a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója pénteken Budapesten sajtótájékoztatón, írja az MTI.

Ahogy megírtuk már korábban, június 20-án lép életbe a nyári, balatoni vasúti menetrend – írja a MÁV. A vonatok augusztus 30-ig járnak majd sűrűbben. Tavaly 1,65 millióan utaztak a balatoni járatokon, a déli parton zajlott az utazások 70 százaléka. Idén több térségből indul közvetlen járat a tóhoz, mint tavaly, és a menetrend is módosult.

A NEMZETKÖZI VASÚTFORGALOM CSÖKKENÉSE MIATT IDÉN 51 INTERCITY-KOCSI KÖZLEKEDIK MAJD A BALATONI VONALAKON, SZEMBEN A TAVALYI 29-CEL.

Az eddig Siófoki Flirtnek hívott sebesvonatok idén több helyen állnak meg, hogy könnyebb legyen elérni a kisebb településeket. A járatok a Déli helyett a Keletiből indulnak majd. Az északi partra tartó Tekergő gyorsvonatok idén Kőbánya-Kispestről indulnak, az Ezüstpart express pedig Miskolc helyett Sátoraljaújhelyről.

A VONATOKON MÉG MINDIG KÖTELEZŐ AZ ARC ELTAKARÁSA.

Több új jegytípust is megjelentetett idén a MÁV. Mostantól van 24 és 72 órás jegy, amik egy vagy három napon belül korlátlan utazásra jogosítják fel a vásárlót Balaton körül, a Tapolca – Sümeg szakaszon és a balatonfenyvesi kisvasúton. Ebből van 26 éven alattiaknak járó verzió is. A teljes árú, 24 órás jegy 990 forint, a 26 éven aluliaké 660, míg a 72 órás 2490 forint,a 26 éven aluliaké pedig 1650 forint. A kocsik összeállításról és más változtatásokról itt olvashat részletesebben.

Homolya Róbert, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, az elmúlt 10 évben csaknem 300 milliárd forint értékű fejlesztést hajtottak végre a Balaton környékén, ezeknek köszönhetően Kelenföld és Balatonszentgyörgy, valamint Fonyód és Kaposvár között is megújult a pályaszakasz.

A fővárosból az utasok a Déli pályaudvar és Kelenföld után már a Kökiből és a Keleti pályaudvarról is elérik a Balatont, a térségbe tartó vonatokon a tavalyihoz hasonlóan, idén is 1,6 millió utasra számítanak, mondta Kerékgyártó József, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, az utasok kényelmét szolgálja a két új jegytípus: a Balaton 24 és a Balaton 72 bevezetése is, amelyek a megvásárlástól számítva 24, illetve 72 órán át korlátlan utazási lehetőséget biztosítanak a tó környékén.