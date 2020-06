Egy férfi letolt nadrággal lépett be egy online tanévzáróra

Egy budapesti általános iskola Zoomon tartotta az online évzárót pénteken, amibe váratlanul becsatlakozott egy férfi, aki kitakart arccal önkielégítést végzett – derült ki az RTL Híradóból. Több száz diák, szülő és tanár vett részt az eseményen, amit pont azért tartottak a Zoomon, mert sokan tudnak egyszerre belépni egy beszélgetésbe.

Az RTL által megkérdezett szakértő szerint még az is kevés, ha a belépéshez jelszót kér a meetinget indító felhasználó, mert olyan sok a biztonsági rés, hogy könnyű jelszó nélkül csatlakozni. Pont ezek miatt az FBI, New York-i tanárok és magyar ügyvédek is tartanak a Zoomtól.

Az iskola igazgatója feljelentést tett, a rendőrség gyermek- és ifjúságvédelmi osztálya szeméremsértés miatt ismeretlen tettes ellennyomozást indított.