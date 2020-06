Lezárult a vizsgálat az agyhártyagyulladásban elhunyt 33 éves nő ügyében

Az ügy előzménye: agyhártyagyulladásban meghalt egy 33 éves esztergomi nő, miután édesanyja szerint több kórház sem akarta fogadni. Az ügyet az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó szellőztette meg, aki videót forgatott a nő családjánál.

A mai közlemény szerint az NNK széleskörű és rendkívül alapos szakmai vizsgálatot folytatott a tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal esztergomi nő ügyében. A lefolytatott vizsgálat négy szakmai terület - neurológia, infektológia, aneszteziológia és intenzív terápia, valamint oxyológia - országos szakfelügyelő főorvosának bevonásával történt, akik szakmailag megalapozott és megkérdőjelezhetetlen véleményt alkottak.

Ebből kiderült, hogy szakmai és dokumentációs szabálytalanságok is történtek a tatabányai Szent Borbála Kórházban, de egyértelműen kiderült az is, hogy a koronavírus-járványnak és az azzal kapcsolatos intézkedéseknek semmi köze nem volt a nő halálához - írták.

Bangóné Borbély Ildikó az ügyet kirobbantó videóban kijelenti, hogy a nő halálát az okozta, hogy a koronavírusra hivatkozva nem látták el a kórházban.

Az MTI-hez eljuttatott közleményben az áll, hogy NNK a vizsgálati eredményre alapozva visszautasítja a szocialista országgyűlési képviselő alaptalan vádjait, miszerint az NNK hamis vagy áljelentést készített volna, és azt is, hogy Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének bármilyen befolyása is lett volna a neves szakértők által készített jelentésre.

A szocialista képviselő ilyet nem is állított, ezzel szemben azt igen, hogy mindegy, hogy a vírussal kapcsolatos elhibázott rendelkezésekbe, vagy az egészségügy általános helyzetébe halt bele az édesanya, mindkét esetben az egészségügyet felügyelő miniszter, Kásler Miklós a felelős. Azt is kijelentette, hogy a vizsgálat részleteiről több írásbeli kérdést is benyújtott az emberi erőforrások miniszteréhez, valamint kikéri a minisztériumból a vizsgálati anyagot is.