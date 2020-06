Az M1-es autópályán kigyulladt egy sörszállító kamion, óriási dugó alakult ki

Az M1-es autópályán, a 39-es kilométernél, Bicske térségében a terelt szakaszon kigyulladt egy kamion kedden kora este. A tűzhöz a tatabányai hivatásos, a bicskei önkormányzati és a bicskei önkéntes tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral oltották a lángokat, olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.

Az Útinform szerint a főváros felé vezető forgalmi sávot lezárták, így a járművek csak az ellenkező, átterelt sávon haladhatnak, és körülbelül 4-5 km-es a torlódás. Egyik olvasónk helyszíni beszámolója szerint rengeteg jármű várja azt, hogy tovább tudjon haladni, és sokan vannak azok, akik beszorultak a baleset miatt lezárt sávba. Mint elmondta, oldalra nem lehet menni, mert fel van marva az aszfalt, a lehajtó is le van zárva, és megfordulni sem tudnak, mert fennakad az autó. Hozzátette, ők is több órája várakoznak, és egyelőre nem tudják, hogy mikor tudnak továbbhaladni.

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a késő esti órákban sikerült áthúzni a sörszállító kamiont egy olyan részre, ahol nem jelent akadályt, így most már a baleset miatt lezárt sávban is elindult a forgalom. Ezt pedig azóta pedig olvasónk is megerősítette.