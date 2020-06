Teljesen természetesnek tűnt alsósként, hogy az ölében ülök, és simogat

Az óbudai Dr. Béres József Általános Iskolában 11 évig foci- és zsonglőredzéseket tartott a most 62 éves L. Tibor, az iskola portás-karbantartója.

Az edzései, főleg a zsonglőredzések különösen népszerűek voltak a kislányok körében, és komoly sikereket szereztek fellépéseikkel az iskolának, pedig L. Tibornak nem volt semmilyen edzői vagy pedagógusi képesítése.

A férfit tavaly szeptemberben letartóztatták, azóta előzetes letartóztatásban van.

A nyomozás még folyik, a megalapozott gyanú szerint szexuális erőszakot követett el, legalább tíz sértett van az ügyben.

Az esetet nagyon közelről ismerők simogatásokról, érintésekről, puszikról számolnak be. A kislányoknak ajándékokat, olykor pedig pénzt adott.

Az iskola a részletek ismertetése nélkül tájékoztatta az épp odajáró gyerekek szüleit, hogy a férfi ellen büntetőeljárás zajlik, a tankerület ki is rúgta.

Azokat a diákokat, akik már nem járnak az iskolába, de korábban jártak L. Tibor edzéseire, hivatalosan soha senki nem értesítette az esetről. Szüleiket sem.

„Nagyon, tényleg nagyon szerettük Tibi bácsit. Mindent meg lehetett vele beszélni, mindig segített. Utólag értettem csak meg, hogy mennyire gáz, ami akkor teljesen természetesnek tűnt, hogy beleültünk az ölébe, puszit adtunk neki és puszit kaptunk tőle, hogy simogatott bennünket. Rettenetes belegondolni, hogy én magam is többször beleültem edzés körüli öltözésnél bugyiban az ölébe alsósként, és hogy az edzések előtt rendszeresen a jelenlétében öltöztünk át, az apró kazánházban, ahol karbantartóként dolgozott” – mondja Fehér Napsugár Luca, aki már húszéves, de harmadikos korától nyolcadikos koráig járt a most 62 éves L. Tibor edzéseire az óbudai Dr. Béres József Általános Iskolában. Luca a foci- és a zsonglőrcsapat alapítói között volt alsósként.

Tibi bácsi. Mindenki, még a pedagógusok is így beszélnek a zömök testalkatú, őszes hajú, tömött bajuszú L. Tiborról, aki 2008-tól az óbudai Dr. Béres József Általános Iskola iskola karbantartója és gondnoka volt. Ismerői kedves és segítőkész emberként beszélnek róla, aki a hihetetlenül népszerű és sikeres iskolai lány zsonglőrcsapat és a lány focicsapat edzőjeként is működött, több mint egy évtizedig.

Egészen addig, amíg el nem vitte a rendőrség: tavaly szeptember 20-án ugyanis letartóztatták, a nyomozás még folyik, a BRFK az Indexnek azt mondta,

a megalapozott gyanú alapján szexuális erőszak történt, mostani információik szerint legalább tíz esetben.

Egyelőre nem tudni, mit tett az érintett gyerekekkel pontosan L. Tibor, de szexuális erőszaknak nevez a büntető törvénykönyv minden olyan cselekményt, amikor egy felnőtt egy tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel bármilyen szexuális cselekményt végez vagy végeztet.

A rendőrségen tavaly egy alsós kislány édesanyja tett feljelentést, a nyomozás során eddig további kilenc érintettet azonosítottak a nyomozók.

Az elmúlt hetekben L. Tibor egyik rokonával, jó pár egykori diákjával, jelenlegi diákok szüleivel, tanárokkal beszélgetve „Tibi bácsi” személyében egy olyan férfi képe rajzolódik ki, aki mindig is nagyon szoros kapcsolatot ápolt az általános iskolás lányokkal, és voltak köztük olyanok, akiket különféle érzelmi-manipulatív technikákkal, olykor apróbb ajándékokkal, uzsonnavásárlással, zsebpénzzel láncolt magához. Voltak olyan lányok, akiket soha nem érintett oda nem illő módon, másokat viszont rendszeresen simogatott, fogdosott, ölelgetett, puszilgatott is az iskolában.

A férfi az általános iskolai karbantartói munkája előtt raktárosként dolgozott, hétvégénként pedig bohócként tevékenykedett születésnapokon. Aztán 2008-tól az iskola alagsorában a kazánház sarkában állt az íróasztala, ott barkácsolt, szerelt, és ott beszélgetett – sokszor kettesben – az általános iskolás lányokkal, és az edzéseire járó lányok gyakran ott öltöztek az edzések előtt. Erre egyébként semmi szükség nem lett volna, mert éppen a kazánház helyiség mellett vannak az iskolai öltözők. „Amikor egészen kicsik voltunk, mindig a kazánházban öltöztünk, felsőben volt, hogy odaadta az öltözőkulcsot” – mondja egy volt diákja, aki a kétezres évek végétől járt edzéseire.

Az egyik manipulatív technikája az volt a régi tanítványai szerint, hogy elhitette velük: egyenrangúak vele. Felnőttként kezelte a gyerekeket, hosszú, mély lelki beszélgetéseket folytatott velük. A másik fő technikája az volt, hogy szánalmat keltett bennük saját maga iránt, éveken át részleteket osztott meg például súlyos rákbetegségéről a gyerekekkel.

Utóbb viszont kiderült, soha nem volt rákos.

Legalábbis az egyik rokona ezt mondta az Indexnek, és abban a levélben is szerepel, amit az igazgatónő küldött a szülőknek. Korábban az NLC-nek nyilatkozott az ügyről az iskola egyik tanára, és ő a cikkben azt mondja, hogy „igazán akkor álltak mellé a kollégák, amikor kiderült, hogy rákbetegségben szenved, és kemoterápiát kap. Csakhogy ebből semmi nem volt igaz, csak fedősztori volt. Nyolc éven át adta elő, időnként rendszeresen »jobban lett«. A kezelésekre hivatkozva az órái délután voltak, érzésem szerint próbálta úgy megoldani, hogy minél kevesebb felnőtt legyen az épületben olyankor."

Tibi bácsi a szünetekben a folyosón vagy az udvaron üldögélt, szórakoztatta a gyerekeket, ketten ültek a két térdén, egy harmadik ölelte a nyakát, nevetgéltek, így emlékszik egy átlagos napra vele kapcsolatban egy volt diákja. Az osztálytermekbe is bejárt beszélgetni a szünetekben, kifejezetten kereste a gyerekek társaságát. Annyira népszerű volt L. Tibor, hogy 2011-ben még a Nol.hu is írt róla egy lelkendező cikket. A felütés szerint „egyetlen pacsi csodákra képes a Keve utcai iskola kapujában. L. Tibor portásra bárki számíthat, akinek a jókedv hiányzik a napjából.” Utólag egészen máshogy hatnak az efféle mondatok a Nol.hu cikkéből: „A legkülönfélébb ügyekben kérnek tanácsot tőle a gyermekek, ahogy a portás fogalmaz, a nagyobb fiúk és lányok néha »pirulós tanácsokat« is.”

Üdvös, ha egy pedagógus közeli, bizalmi kapcsolatot alakít ki a diákokkal, de L. Tibor egyrészt nem volt pedagógus, másrészt a rendőrség gyanúja szerint legalább tíz esetben szexuális visszaélésre használta fel azt, hogy a gyerekek felnéztek rá, megbíztak benne.

Az Index birtokába került egy videó is, amin az látszik, hogy az iskola udvarán áll mosolyogva a testes L. Tibor, két másodikos-harmadikos-forma kislánnyal. Egyikük hátulról fogja a férfi kék pólóját, másikukat felemeli, az ölében tartja,

a kislány a lábaival átkulcsolja deréktájon a férfit, és karjaival a nyakába csimpaszkodik. Arcuk egészen közel van egymáshoz, majd a férfi belehajol a kislány nyakába, és a mellkastájon ad neki egy puszit.

Mindig voltak kedvencei a kislányok között, „ha veled egyidős lennék, biztos szerelmes lennék beléd”, mondta egyszer egyiküknek.

A kedvencei közül néhányan annyira szerették, hogy nyolcadik után, sőt, gimnázium után is visszajártak az iskolába, részt vettek az edzésein, és felnőttként is tartották vele a kapcsolatot. Egyikük, a 18 éves Lampek Léna az Indexnek azt mondja, ő soha semmilyen szexuális tartalmú érintést nem tapasztalt a férfitól. „Nagyon közel álltam hozzá lelkileg, nálam talán senki nem állt közelebb. Nem ismertem nála segítőkészebb, kedvesebb embert, olyan volt, mint egy nagyon kedves nagypapa. Nagyon megbíztam benne és ő is bennem, mindent elmondott nekem, sokat beszélt a betegségéről is” – mondja. Gyerekként még L. Tibor telkén is járt, horgászni.

Már öt vagy hat éve, kábé ötödikes-hatodikos koromtól tudtam arról, hogy rákos, sőt, az utóbbi időben már úgy beszélt róla, hogy csak hónapjai vannak hátra. Aztán, amikor megtudtam, hogy nem is volt beteg, rájöttem, másban is hazudhatott. Sokáig nem hittem el ezt az egészet, de most már úgy vagyok vele, hogy az az ember, akit én ismertem, már nem él.

Pedig Léna tényleg nagyon közel állt a férfihoz, az Indexnek úgy írta le a kapcsolatukat, hogy „amit ő gondolt, mindent úgy gondoltam én is”.

Voltak Tibi bácsinak olyan kedvencei, akiknek gondjai voltak, és ő az erős, megbízható felnőtt szerepében került közel hozzájuk. Például így volt ez Á.-val is, aki a legelső kedvence volt Tibi bácsinak, miután elkezdett az iskolában dolgozni. Á. akkor harmadikos volt, és nem mindig érezte jól magát az osztályában – a férfi pedig kedves és megértő volt vele. Azt mondja, a kettejük kapcsolata a hatvanas férfival mély barátság volt.

Sokat voltam Tibi bácsival kettesben. Reggel gyakran előbb beértem az iskolába, mint a többiek, és lementem hozzá a kazánházba.

„Napi ráhangolódásként iskola előtt erőt adók voltak ezek a beszélgetések, mert nem igazán szerettem bejárni. Barátságunkat egy online stratégiai játék alapozta meg, amit mindketten játszottunk. Velem soha, semmilyen atrocitás nem történt, és nem is tudtam volna elképzelni, hogy bármi ilyesmi megeshetne” – mondja Á.

„Kapcsolatunk korrekt volt, olyan, mint amilyen ideális esetben a felnőtt-gyerek viszonynak lennie kellene egy iskolában. Nem szeretném őt védeni, ha bebizonyosodik, hogy bűnös, kapja meg, amit megérdemel, se kevesebbet, se többet. Mivel általános iskolás éveim számos jó élménye hozzá kapcsolódik, próbálom összeegyeztetni a jelenlegi vádakat a bennem élő pozitív képpel.”

Amikor a férfit elvitték tavaly szeptemberben a rendőrök, eleinte az iskolába járó gyerekek és szüleik azt hitték, Tibi bácsi (amúgy nem létező) rákja súlyosbodott. Aztán az igazgató ősszel többször emailben tájékoztatta a szülőket arról, hogy a férfi ellen büntetőeljárás folyik. Az akkor működő zsonglőrcsapatnak kétszer is tartottak beszélgetéseket, és a tantestületet is nagyon megrázta az eset, így az igazgató, Mártonné András Mária novemberben pszichológus segítséget rendelt a tanárok mellé. Ezenkívül az érdeklődő szülőknek is szervezett egy tájékoztató beszélgetést pszichológusokkal, amin arról volt szó, miként lehet a gyerekekkel az esetről beszélni, hogyan lehet kideríteni, esetlegesen érintett-e saját gyermekük.

Mégis, a szülők között vannak, akik elégedetlenek azzal, ahogy az iskola vezetése az ügyet kezeli, ezért többen is az intézményt fenntartó tankerülethez fordultak. Szerintük sem a mostani, sem az előző igazgató, sem a tankerület nem vállalt elegendő felelősséget az ügyben, hogy L. Tibor 11 évig maradhatott szoros közelségben a kisgyerekekkel.

Ráadásul azokat a diákokat, akik korábban jártak a férfi edzéseire, de már elballagtak, soha senki nem értesítette hivatalosan az esetről.

Abból is botrány volt a tanáriban, hogy a pedagógusok közül valaki interjút adott a NLC-nek az ügyről. Nem örültek, hogy az iskolavezetés felelősségét firtatják a nyilvánosságban.

Az egyik gyerek édesanyja azért kereste fel a tankerületet, mert úgy tudja, gyereke pedagógusa az ügy furcsa kezelése miatt távozik az iskolából.

Egy másik szülő, a cikk elején említett Fehér Napsugár Luca édesanyja, Pfendert Zsaklin is a tankerülethez fordult. Neki három gyereke is a Béresbe járt, a legkisebb még mindig. Ő amellett, hogy levelezett a tankerület vezetőjével, Tamás Ilonával, az iskola igazgatójával, Mártonné András Máriával is találkozott idén júniusban az iskolában az ügy miatt. A tankerületnek írt, kétségbeesett hangú levelében az iskola vezetésének, az iskolaigazgatónak a felelősségét firtatja, és arra kéri a tankerületet, vizsgálják ki, miként maradhatott a férfi 11 évig az iskolában. Egy korábban ott dolgozó tanárral is felvette a kapcsolatot, aki állítja, a rendőrségen is elmondta tanúként, hogy az osztályába járó kislányoknak már öt-hat évvel ezelőtt sem engedte, hogy Tibi bácsi közelébe menjenek.

Ha viszont voltak ilyen tanárok, akik már öt-hat éve látták, hogy nem normális, amit csinál ez az ember, miért engedték ott dolgozni?

– kérdezi Pfendert Zsaklin, aki úgy tudja, több osztályfőnök is eltiltotta a fogdosó, simogató Tibortól az osztályába járó lányokat.

Valahogy mégis mindenki szemet hunyt afelett, hogy a férfi szokatlanul közel áll a kislányokhoz, hogy simogatja, ölelgeti őket, 11 évig nem tartották oda nem illőnek. „Így utólag már én sem tartom normálisnak, hogy előtte öltöztünk, meg beleültünk az ölébe, meg hagytuk, hogy simogasson, de annyira természetes volt ez akkor, hogy elmondani nem tudom” – mondja Lampek Léna, az egykori diákja.

Az NLC-nek nyilatkozó tanár a cikkben azt mondja, hogy „egy kollégám például, aki nálam is régebben dolgozik itt, korábban még elmondta, hogy már tíz éve elrendelték, hogy ez a férfi csak másik pedagógus jelenlétében lehet a gyerekekkel. Másnak is rémlett, hogy évekkel ezelőtt is volt már olyan értekezlet, ahol ez téma volt.”

Az Észak-budapesti Tankerületi Központ vezetője, Tamás Ilona viszont az Indexnek állítja, hogy

korábban soha senki nem jelezte, hogy a gondnok viselkedése gyanús vagy sértő lett volna.

„Az intézményvezető amint értesült a gyermekek panaszáról, haladéktalanul intézkedett. Amikor napvilágra került ez az ügy, haladéktalanul iskolapszichológus segítségét vettük igénybe, és fontosnak tartottuk külsős szakértők bevonását is” – írta. Szerinte az ügy teljes feltárása megtörtént, továbbá „az iskola igazgatója és a tankerületi központ a hatályos jogszabályok alapján minden rendelkezésre álló információval segíti a nyomozást”.

A tankerület-vezető Pfendert Zsaklinnal is levelezett, neki is azt írta, hogy L. Tiborral szemben minden szükséges és elvárható intézkedést időben megtettek, valamint hogy „a büntetőeljárás lefolytatására illetékes hatóságok hatáskörébe tartozik az ügy felderítése és a szükséges döntések meghozatala”. Erre amikor a nő újabb levelet írt, és részleteket közölt az esettel kapcsolatos ismereteiről, akkor már a rendőrséghez irányította.

L. Tibor ellen a nyomozás még folyik, a férfi akár tizenöt évet is kaphat.

