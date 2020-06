Drámai koronavírus-félreértés okozta a polgármester bukását

Polgármester nélkül maradt Izsák: a független Kutas Tibor kocsiját megrongálták, mire két nappal később lemondott. A helyiek szerint egy betört szélvédőnek még nem kéne elég indoknak lennie egy felálláshoz, de mindezt egy súlyosabb ügy is megelőzte. A szeptemberi választáson mindenesetre újra visszatérhet az októberben kitúrt, de a várost korábban huszonegy évig vezető fideszes Mondok József, akit fiával együtt költségvetési csalással és közokirat-hamisítással vádolnak, amiért több tízmilliós uniós támogatásból vendégházakat húztak fel, amikbe végül ők költöztek be. Van olyan izsáki, aki szerint egy ilyen „csibész gazember” kell erre a posztra.

A kakas lenne itt a legalkalmasabb polgármester

– kiáltott utánunk egy fiatal Izsákon, miután valószínűleg híre járt, hogy miért járunk a városban. A helyi történet szerint ugyanis másfél éve él egy kakas a városházával szemközti parkban, mióta meghalt a gazdája. A kakas tényleg létezik, ott van, mi is láttuk. Akit viszont nem láttunk, az a polgármester.

A városnak ugyanis jelenleg nincs polgármestere. Június 18-án lemondott a független Kutas Tibor, miután két nappal korábban a háza előtt megrongálták a kocsiját. Lemondását a város Facebook-oldalán jelentette be.

Kutas röviden így indokolta lemondását: „Az utóbbi hónapok, hetek történései számomra nem egyeztethetők össze azzal az értékrenddel, ami szerint élek és dolgozom.” A rendőrségen feljelentést tett az autórongálás miatt, a városvezetési stafétabotot pedig ideiglenesen átadta az alpolgármesterének.

De vajon egy autórongálás elég ahhoz, hogy lemondjon egy polgármester? A helyiek szerint nem, és nem is kéne, hogy ennyi elég indok legyen. Ahogy egyikük mondta, „ha betörik az üzletem előtt parkoló kocsimat, attól még nem zárom be az üzletemet”.

A rongálást viszont egy súlyosabb ügy is megelőzte.

Farkast kiáltott

„Kirekesztette a helyi közösség a fertőzöttnek hitt asszonyt. Fia szerint a mindenki által szeretett Marika a megbélyegzésbe halt bele.” Ezzel a címmel jelent meg június 15-én egy cikk a Bács-Kiskun megyei lapban, a Petőfi Népében.

A cikk szerint alig pár nappal a koronavírus magyarországi megjelenése után, március 23-án egy 69 éves izsáki nőt tüdőgyulladással mentő vitt a kecskeméti kórházba. Koronavírusra is tesztelték, de az eredményre még várni kellett. A nőt hazaengedték, de házi karanténba, az ajtajára rákerült a piros cetli.

Másnap Kutas megosztotta a Facebookon, hogy egy koronavírus-fertőzött van a városban. Egy helyi férfi az Indexnek azt mondta, az információ a városháza melletti hirdetőtáblán is kint volt. Bár a polgármester ebben nevet nem említett, a kisvárosban gyorsan elterjedt, kiről van szó. Ezt a bejegyzést azóta törölték, a következő nap viszont a polgármester helyesbített: nincs pontos eredmény arról, hogy a nő koronavírusos lenne. Mint írta: „Adjunk hálát a Teremtőnek, egy pillanatra fellélegezhetünk. A mai szóbeli egyeztetések után kiderült, hogy a tegnapi hivatalos értesítésben szereplő kijelentést nem a szó szoros értelmében kell értelmezni, a pontos diagnózishoz még további ellenőrzésre van szükség.” A cikkben megszólal az érintett nő fia, aki szerint

ekkorra már késő volt.

A férfi úgy nyilatkozott, a városban már mindenki úgy tudta, az anyja fertőzött, akinek hiába lett végül negatív a tesztje, mindenki úgy beszélt róluk, mint „a koronás család”, a férfi gyerekeit pedig „kis koronásnak” csúfolták az utcán. Azt is mondta, többször abba a boltba sem engedték be, ahova egyébként egészen addig járni szokott, ezért aztán a szomszéd településre kellett átjárnia bevásárolni. A nő mellől az ismerősök elmaradtak, csak néhány barátnője látogatta.

Megnőtt a csendes kis utca forgalma, ahol lakott, rengetegen mentek el a háza előtt gyalog és autóval, hogy lássák, milyen egy koronavírusos. Szinte katasztrófaturizmus alakult ki, és ujjal mutogattak rá, amikor kint volt és kertészkedett

– mondta a nő fia a lapnak.

És bár a tüdőgyulladásból kigyógyult, koronavírustesztjei negatívak lettek, a lavinát nem lehetett megállítani. Fia szerint a 69 éves nő a helyiek kirekesztő viselkedése miatt magába fordult, naponta járt orvoshoz és a kórházba, csontritkulása súlyosbodott, fulladni kezdett, a legtöbbször inkább feküdt. Május 24-én meghalt. Fia szerint

a bánat vitte el.

Minderről Kutas a lapnak azt mondta, ő március 24-én egy félreérthetetlen levelet kapott a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivataltól, amiben az állt, a nő koronavírussal fertőzött, és el kell különíteni. Ezután írta ki az azóta letörölt bejegyzését a Facebookra, mert „ezt tartotta felelős döntésnek”. Másnap felhívta a hivatalt, kiderült, hogy a nő első tesztje negatív lett, ezután írta ki azt, hogy Izsák fellélegezhet. A lap szerint Kutas mindezek után felhívta a nőt, elnézést kért, és felajánlotta az önkormányzat segítségét.

Fotó: Izsáki Táncsics Mihály Művelődési Ház és Sportcsarnok / Facebook Kutas Tibor

Ez a bizonyos cikk tehát június 15-én jelent meg, másnap hajnalra pedig valaki megrongálta a polgármester autóját. Az utca emberét kérdezve úgy tűnik, néhányan összefüggést látnak a két eset között.

A helyieknek nincs véleményük

A belvárost járva annyi biztosnak tűnik, hogy a legtöbb helyinek nincs véleménye arról, mi zajlik a kisvárosukban. Nem tudják, miért mondott le a polgármester, de nem is beszélnek róla egymás között sem, az autórongálásról is csak Kutas Facebook-posztjában olvastak először – két nappal a rongálás után.

Két-három ember említette, hogy „van ez a Petőfi-cikk”, de ők is úgy beszéltek róla, mint amit olvastak, nem pedig úgy, mint amit korábban a városban hallottak vagy tapasztaltak.

Hogy ki lehet a rongálás mögött, arról a legtöbbjüknek sejtése sincs, van, aki viszont úgy gondolja, hogy az érintett nő fia lehet az, aki „nagydarab románokkal” autózik a városban. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság az ügyben mindenesetre azt írta az Indexnek, „tekintettel a rongálási kárra – szabálysértési eljárás van folyamatban”.

A vadászházas fideszes visszatérhet

Kutas nem sokáig volt polgármester, mindössze nyolc hónapot, miután a tavaly októberi önkormányzati választásokon csupán harminckilenc szavazattal verte a városvezetői székért sokadszorra induló fideszes Mondok Józsefet.

Mondok, avagy ahogy néhány helyi hívja, Jóska 1998 óta volt Izsák polgármestere, tehát huszonegy évig vezette a várost. Ez idő alatt két vendégházat is felhúzott több tízmilliós uniós támogatással, az egyiket Izsákon, a másikat Karádon. A 35 milliós támogatásból épült izsákiba végül ő maga be is költözött, a csaknem 50 milliós karádiban pedig főképp a fia tartózkodott. Néhány éve a helyiek az Indexnek úgy nyilatkoztak, fizetős vendéget egyszer sem láttak arrafelé, az illetékes szerveknek pedig egyetlen vendégéjszakát sem jelentettek.

Miután ezek az információk a sajtóban 2017-ben megjelentek, a Miniszterelnökség vizsgálatot indított Mondok izsáki vadászházának ügyében, végül arra jutottak, hogy mind a 35 milliót vissza kell fizetnie.

Mindezek után a Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség Mondok Józsefet jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással, közokirat-hamisítással és hamis magánokirat felhasználásával vádolta meg, fiát pedig bűnsegédként költségvetési csalással és társtettesként közokirat-hamisítással.

Mindez azonban nem vette el Mondok kedvét az újraindulástól, tavaly októberben újra bejelentkezett a városvezetői posztra. Egy helyi szerint Mondok

„gazember, csibész, de ilyen ember kell a városvezetői posztra”,

rá is szavazott, szemben a vallásos, magának való Kutassal.

Egy másik helyi szerint senki nem vallja be, hogy a választásokon Kutasra szavazott, így nem tudják, mégis hogyan győzhetett. Van, aki szerint Jóska volt a jobb városvezető, de a tiszavirág-életű polgármestersége alatt Kutasnak nem is volt sok esélye bizonyítani.

A legtöbb megkérdezettnek viszont valójában mindegy, ki a polgármester a városban, nem tudtak különbséget mondani a két vezető munkássága között.

Egyetlen visszatérő pont volt az Indexnek megszólalók körében: több helyi szerint Kutasnak egyszerűen másodlagos volt a polgármesterség, mert megválasztása után sem adta fel középiskolai matematikai tanári állását. A helyiek szerint a kettőt nem lehet összeegyeztetni, a polgármesterség egész embert kíván. Kutas valóban társadalmi megbízatású polgármester volt Izsákon, de a Bács-Kiskun megyei hírportálnak azt mondta, ez nem a tanári státusza miatt volt így, hanem mert mellette egy gazdasági társaság ügyvezetője is volt.

Mellékszál, de 2015-től Mondok is társadalmi megbízatású polgármester volt, mert saját nevében pályázott trafikkoncesszióra, és azt meg is kapta az általa már több mint két évtizede üzemeltetett városközponti benzinkútra.

Mivel most polgármester nélkül van Izsák, szeptember 20-án új választás lesz. A városvezetést átmenetileg átvevő alpolgármester, Végh Tamás szerint Mondok József bizonyára újra fog indulni, az pedig a napokban dől el, kit indítanak ellene. Erről mi nem tudtuk kérdezni, mert az Index hiába próbálta elérni őt vagy a lemondott polgármestert. Amikor ott jártunk, a polgármesteri hivatalban hiába vártunk arra, hogy Végh szóba álljon velünk, a jegyző szerint az átadás-átvétel miatt túl elfoglalt ehhez, másnap pedig szintén hiába kerestük telefonon és levélben is. Kutasról pedig azt mondta, már visszalépett a nyilvánosságtól, nem akar megszólalni az ügyben.

(Borítókép: Bődey János / Index)