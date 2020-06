Elsodorta a koronavírus Ácson a zeneiskolát

A Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola 25 éve működik Ácson ahol jelenleg 80 gyerek kap művészeti képzést a zeneiskolától az általános iskola épületén belül. A jelek szerint azonban szeptembertől már biztosan nem folytatódik itt a képzés. Az iskola székhelyén, Bábolnán hasonló okból vált kérdésessé a működés, egyelőre azonban ott még nem dőlt el, hogy a koronavírus miatti költségáttervezés után fenntartható marad-e az iskola.

A koronavírus alatt is volt oktatás

„Az évet lezártuk, a bizonyítványokat kiosztottuk. Ezután a szülőknek felolvastam a polgármester levelét, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat felmondja a támogatásról szóló szerződést” - mondta a zeneiskola vezetője. Bánfi Balázs szerint a Ritmus Nonporfit Kft. által üzemeltetett zeneiskolának mindeddig jó kapcsolata volt az önkormányzattal, ezért váratlanul érte őket a polgármester döntése.

A zeneiskola fúvószenekara minden évben újévi koncertet, több tematikus és jótékonysági koncertet adott, legutóbb a Győrben a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyermekosztályának támogatására vettek részt jótékonysági koncerten - mondott példát az iskola aktivitására Bánfi.

„Mi csak három lábon állva tudunk működni: a szülők támogatására, az állami és az önkormányzati hozzájárulásokra építve. Ha bármelyik kiesik, működésképtelenek vagyunk” - mondta Bánfi.

A szeptemberi indulásra nem csak azért nem lát esélyt, mert nem kap támogatást az önkormányzattól, hanem azért sem, mert a polgármester az egész megállapodást felmondta, amely a pénzbeli támogatáson túl rendelkezik arról is, hogy az oktatás az általános iskolában zajlik.

Leszámítva természetesen a járvány időszakát: a zeneiskola az órákat online adta le. "Nem maradt el egyetlen óra sem, a gyerekek képzése biztosított volt, ennek alapján tudtuk rendben lezárni az évet is" - mondta Bánfi, megjegyezve, hogy az elmúlt 25 évben több diákból lett zenetanár vagy zenekari zenész.

A zeneiskola most már biztosra mondható megszűnésével egybeesett, hogy lemondott pozíciójáról az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke. Szűcs Erika távol kívánt maradni az ügytől, annyit azonban elmondott, hogy lemondását túlzás lenne tiltakozásnak tekinteni, több tényező játszott közre. Az önkormányzat szorult anyagi helyzetét megérti, mindenütt szükség volt megszorításra, de bízott abban, hogy sikerül kompromisszumos megoldást találni.

Nem sikerült megállapodni

„Nem volt más jogi lehetőségem, mint a szerződés felmondása” - mondta a Fidesz-KDNP színeiben tavaly megválasztott polgármester, aki mellett a 8 tagú önkormányzatnak 7 független és egy kormánypárti tagja van. Szentirmay István szerint két, azonos tartalmú levelében arra kérte Bánfit, járuljon hozzá, hogy az önkormányzat a havi félmillió forint helyett csökkentett összeget utaljon márciustól, azzal, hogy szeptemberben már tisztábban láthatja a település is, hogy milyen bevételekkel és a járvány miatt milyen kiadásokkal kalkulálhat.

„Erre Bánfi úr nem volt hajlandó. Ha megegyezés híján nem küldtük volna a szerződésben lévő összeget, azt jogilag számon kérhette volna, így nem tehettünk mást, mint hogy kifizettük a megállapodás szerinti összeget júniusig, utána viszont felmondtam a szerződést, amire a járványhelyzet lehetőséget ad” - mondta Szentirmay.

Amúgy is sokallták a támogatást

Szerinte az önkormányzat és a zeneiskola 25 éves közös munkáját nem csak Bánfi rugalmatlan hozzáállása írta felül, valójában hosszabb folyamat vezetett ide. „Az ötmillió forinton felül mi biztosítottuk az oktatáshoz a termeket, a fűtést, a világítást, a takarítást. Sok más zeneiskola képes így működni, további pénzbeli támogatás nélkül” - mondta a polgármester, aki szeptembertől más művészeti iskolával képzeli el a folytatást, így reményei szerint szeptembertől nem maradnak művészeti képzés nélkül a gyerekek, egyelőre azonban még tárgyalások zajlanak.

A polgármester a veszélyhelyzet alatt egy személyben is dönthetett a szerződés felmondásáról, az önkormányzati testület jóváhagyása nélkül is. Szentirmay azonban előzetesen kiküldte a tervezetet a testület tagjainak és egyikük sem szólalt fel ellene, elvégre - ahogyan azt az egyik képviselő elmondta - nemcsak a zeneiskola, hanem más szervezetek esetében is vissza kellett vágni a támogatást, és csökkenteni kellett az önkormányzati dolgozók bérét is.

(Borítókép: Az iskola épülete a Google Street View 2011-es felvételén)