70 ezer légköbméteres térállványt építettek a Nyugati pályaudvarra

Látványos térállványt építettek az elmúlt másfél hónapban a Nyugati pályaudvaron, a tetőszerkezet rekonstrukciójához. A részeket éjjelente hordták be, az összeállítás nappal zajlott. A munkák során, műszakonként 40 szakember végezte az állványok építését, hogy elkészüljön a 70 ezer légköbméteres szerkezet.

A térállvány elkészült, a következő lépés a kizárólag az állványról végezhető szakértői felmérések lesznek. Már folyamatban van a vágánycsarnok bádogszerkezeti elemeinek bontása is. A következő hetekben folyamatosan halad a munkavégzés a tetőszerkezeten, ehhez két toronydarut is telepítenek. A vágánycsarnok tetőzetén az első fázisban tervezett bontási műveleteket várhatóan ősszel fejezik be, írja közleményében a MÁV.