A takarítónő szólt, hogy valaki zsákszámra darálja az iratokat

Balatonszepezd az a település, ahol a tavaly őszi választásokon senki nem indult el polgármester-jelöltként, de aztán az emiatt kiírt decemberi időközin már 14-en bejelentkeztek a polgármesteri címért. Erről már akkor is azt írtuk, hogy már-már paródiába illő, pedig úgy néz ki, a történet tovább bonyolódik és megint időközi választás lesz Balatonszepezden.

Az Indexet most a decemberben megválasztott független polgármester, Bocskov Petrov Jordán arról tájékoztatta, hogy a balatonszepezdi önkormányzati képviselők mind benyújtották a lemondásukat. Ez az jelenti, hogy a következő önkormányzati ülésen fel fogja magát oszlatni a testület és ismét időközi választás lesz. Bár Bocskov nem mondott le, a feloszlatás miatt ő is "megy a levesbe" - mondta.

Vagyis a Balatonszepezdieknek hamarosan újból IDŐKÖZIN kell polgármestert választaniuk.

Kukában talált iratmaradványok

Bocskov szerint a képviselők megpuccsolták őt, és ez a történet hónapokkal korábbra nyúlik vissza. Arról beszélt, hogy még február-március környékén, amikor nem volt bent a hivatalban, a takarítónő jelezte neki, hogy iratokat semmisít meg valaki, nem is keveset, hanem rögtön öt zsáknyit. Bocskov így emlékszik erre:

A kukában találtam három zsák megsemmisített iratot abból az ötből, melyeket a takarító jelzett. Amikor ezzel szembesültem, a zsákokat azonnal betettem az autómba, és felhívtam a jegyzőt, hogy megkérdezzem, tud-e iratmegsemmisítésről, adott-e ki utasítást ilyesmire. Ő egyértelműen nemmel válaszolt. Ezután egy büntetőjogász javaslatára még aznap feljelentést tettem

- mondja Balatonszepezd polgármestere. Hogy mi volt a megsemmisített dokumentumokon, azt mondja, a mai napig nem tudja.

Bocskov annyit tudott megállapítani, hogy fekete-fehér szöveg lehettek a ledarált papírokon, a hivatal dolgozói neki azt mondták, csak szóróanyagokról volt szó. Azzal mindenesetre, hogy a polgármester a rendőrséghez fordult, nem mindenki értett egyet később a képviselő-testület tagjai közül, illetve Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések polgármesterei is sérelmezték azt Bocskov szerint.

Közös hivatali feszültségek

Fotó: balatonszepezd.hu Bocskov Petrov Jordán

A történet megértéséhez nem árt tudni, hogy az alig 400 fős Balatonszepezd a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 8 település egyike. Ezeknek a településeknek közös a jegyzőjük, a közös hivatal fenntartását együtt finanszírozzák, illetve osztoznak az állam által fizetett hivatali dolgozók egy részén is.

A jelenlegi polgármester, aki állítása szerint azon dolgozik, hogy Szepezdet minél inkább függetleníteni tudja Zánkától, azt mondja, már korábban sem volt jó viszony a közös önkormányzati hivatallal, nem véletlenül kerestek együttműködési lehetőséget másfelé is. Az iratmegsemmisítés miatt aztán összekülönböztek a hivatallal, ahogy a polgármester fogalmazott:

Ez a feljelentés betette nekik a kaput.

Az iratmegsemmisítés ügyében a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint közokirattal való visszaélés gyanúja miatt indult ismeretlen tettes ellen büntetőeljárás a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon. Azonban bűncselekmény hiányában a Balatonfüredi Rendőrkapitányság április 1-jén megszüntette a nyomozást.

Erről beszéltek többen is szerdán, a közös hivatal június 24-ei ülésén:

Véleményem szerint a hatáskörödet túllépve tettél rendőrségi bejelentést iratmegsemmisítés ügyében. Erre csak azt a mondást tudom mondani, hogy a jó hírt csiga viszi, a rossz hírt meg repülő. Tehát kvázi olyan rohadt jó híre, respektje a hivatalnak, hogy ti ott ártatlan dolgozókat húzkodtatok meg, sajnos nincsen

- mondta a szintén a közös hivatal alá tartozó Balatoncsicsó polgármestere, Schumacher József ekkor.

Ez volt az az ülés is, ahol a testületnek meg kellett szavaznia a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát és a költségvetését is. Előbbit Bocskov azért ellenezte, mert szerinte ez a szepezdi polgármesteri hivatal (pontosabban a közös önkormányzati hivatal helyi kirendeltségének) a kivéreztetését jelenti. Az utóbbival azért nem értett egyet a szepezdi polgármester, mert szerinte aránytalanul terheli az általa vezetett falut a többi településhez képest.

Jön az újabb időközi

A mai napon szavazást tartott a közös önkormányzati hivatal Zánkán, hogy korlátozza a szepezdi hivatal nyitvatartását, és egy kivételével az összes jelenleg Szepezden dolgozó hivatali munkatárs áthelyezésre kerüljön Zánkára. Az előterjesztést én természetesen nem szavaztam meg, hiszen a kampány során is megígértem, hogy mindent megteszek, hogy csökkenjen a függés Zánkától

- jelentette be a szavazás eredményét Bocskov a saját Facebook-oldalán, szerinte ezzel súlyosan sérül az önkormányzatisághoz való jog. A polgármester az Indexnek azt mondta: a dolgozók áthelyezésével a dokumentáció is átkerült Zánkára, már a pénzügyi és az adóügyi dokumentáció is ott van.

Ezzel pedig csökkent a rálátása a folyamatokra, állítja a polgármester, aki saját magát a transzparencia hívének nevezi.

Azután, hogy a balatonszepezdi képviselők a település polgármesterével ellentétben megszavazták a közös hivatal előterjesztéseit, és ezért Bocskov nyilvánosan kritizálta őket, mind a négy képviselő lemondott. Ezt Bocskov "örömmel vette":

Aki nem a saját települése érdekeit képviseli az ne legyen önkormányzati képviselő!

- kommentálta a hírt a Facebookon.

Pedig a képviselők lemondása miatt az alig több mint fél éve hivatalban lévő polgármesternek is újra meg kell méretnie magát, ha továbbra is polgármester akar lenni. Legutóbb 14 jelölt közül került a település élére, és azt mondja, az ismételt időközin újra indulni fog a polgármesteri pozícióért.

A történtekről szerettük volna megkérdezni a közös önkormányzati hivatali jegyzőt, dr. Rozgonyi Viktóriát is, ő az írásban feltett kérdéseinkre a cikkünk megjelenéséig nem válaszolt. A balatonszepezdi képviselő-testület tagjai közül Bíró Imrét telefonon elértük, de nem kívánt nyilatkozni.

Borítókép: Balatonszepezd - Fotó: Udvarházi Irén / balatonszepezd.hu