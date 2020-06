Szombaton a lezárt pesti alsó rakparton tartott demonstrációt a Greenpeace, mellyel azt üzenték, hogy volt, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztésével tisztábbá, egészségesebbé tehető a városi levegő. A környezetvédő szervezet azt várja a város- és kerületvezetőktől, valamint a kormánytól, hogy tartsák meg és fejlesszék tovább azokat a koronavírus alatt hozott pozitív intézkedéseket, amelyek segítették, hogy az emberek autók helyett kerékpárral közlekedjenek – derült ki a szervezet sajtóközleményéből.

Mint írták, a koronavírus miatti lezárások időszakában érezhetően csökkent a gépjárműforgalom, a városok csöndesebbek lettek, a levegő pedig tisztább, egészségesebb. A korlátozásoknak köszönhetően 2020 áprilisában 40%-kal csökkent a nitrogén-dioxid-szenyezettség Európában, és a tisztább levegőnek köszönhetően 11 ezerrel kevesebb ember halt meg. A koronavírus miatt bevezetett korlátozások következtében többek közt Budapesten és Pécsett is csökkent a nitrogén-dioxid-szennyezettség, a járvány ideje alatt pedig rekordszámú ember ült kerékpárra a fővárosban, és sokan választottak más környezetbarát közlekedési módokat is.

Fotó: Greenpeace Magyarország

A kerékpáros és a gyalogos közlekedés terjedését különböző intézkedések bevezetésével támogatták is, például az új kerékpársávok kijelölésével, vagy a nyári hétvégékre autómentessé tett pesti rakparttal. A járvány miatt bevezetett korlátozások feloldásával ugyanakkor Budapesten ismét megnőtt a forgalom, a légszennyezettség pedig már most magasabb, mint a járvány előtti időszakban – pedig ez a magyarok életéből is hónapokat vesz el. A Greenpeace Magyarország emiatt azt várja a magyar döntéshozóktól, hogy minden szinten kezdjenek sürgős intézkedésekbe a valódi zöld fordulat jegyében, az egészséges, tiszta levegő érdekében:

A főváros és más települések tartsák meg és fejlesszék tovább a járvány miatt hozott pozitív intézkedéseket, amelyek segítették a tiszta közlekedés terjedését, például az autók helyett kerékpárral való közlekedést.

A fővárosi közgyűlés, a városok vezető testületei fogadják el és sürgősen hozzák nyilvánosságra ütemtervüket a régi, szennyező járművek kivezetésére.

A kormány tiltsa be a régi, szennyező dízeljárművek behozatalát Magyarországra.

A kormány anyagilag támogasson minden várost, köztük Budapestet is a tiszta, modern közösségi közlekedésre való átállásban.

Mindez azért is fontos lehet, mert a szennyezett levegőnek való kitettség ráadásul növeli a kockázatát a koronavírusban való elhalálozásnak is az Európai Népegészségügyi Szövetség (EPHA) szerint. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a világjárványok mellett a légszennyezettséget is kiemelt egészségügyi kihívásnak tartja, ami nem is meglepő, mert évente hétmillióan halnak meg idő előtt világszerte a rossz levegő miatt. Simon Gergely, a Greenpeace légszennyezettségi szakértője elmondta, hogy tiszta levegőt követelő budapesti petíciónkat közel 35 ezer ember támogatja már.