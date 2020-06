Csehországban pénteken 168 új koronavírusos fertőzést regisztráltak, ami április közepe óta a legmagasabb napi esetszám, ám az általános járványhelyzet mindezek ellenére tovább javult, ezért a jövő hétre újabb lazításokat jelentett be. Szerbiában eközben a vezető járványügyi szakértő büntetést szeretett volna bevezetni azok számára, akik nem tartják be a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket, de a kormány válságstábja továbbra is az emberek lelkiismeretére bízná az előírások betartását – írja az MTI.

Lazítanak Csehországban

A cseheknél március elseje óta eddig 11 044 személy kapta el a Covid-19 betegséget. A betegek több mint hetven százaléka már meggyógyult, a jelenlegi 3000 fertőzöttből pedig 122 személyt kezelnek kórházban. Közülük mintegy tucatnyi személy állapota minősíthető súlyosnak. A halálos áldozatok száma 349, ez a szám az utóbbi napokban alig nőtt, ám pénteken 168 új fertőzöttet regisztráltak, ami április közepe óta a legmagasabb napi esetszám. Az egészségügyi tárca szerint az új megbetegedések emelkedő száma a lokális fertőzésgócokban uralkodó helyzet következménye.

Az új betegek több mint felét az észak-morvaországi Karviná melletti feketeszén-bányák dolgozói és azok családtagjai teszik ki, ezért a járványügyi hivatal döntése szerint a bányák összes cseh és lengyel alkalmazottját kötelezően letesztelik. Hasonló fertőzésgóc van a Karvinához közeli Frydek-Místekben, az észak-csehországi Liberecben és Prága egy-két idősotthonában. Karvinában és Frydek-Místekben már egy hete látogatási tilalmat rendeltek el a kórházakra és idősotthonokra vonatkozóan.

Adam Vojtech egészségügyi miniszter szerint az általános járványhelyzet mindezek ellenére tovább javult, ezért a jövő hétre újabb lazításokat jelentett be, melyek értelmében egyebek mellett július 1-től már nem lesz kötelező az arcmaszkok viselete a tömegközlekedési eszközökön és a zárt nyilvános terekben sem. A lazítások egyelőre nem vonatkoznak Prágára és Karvinára, amelyeket jelenleg a hatóságok helyi fertőzésgócként kezelnek. Legfeljebb 5000 nézővel újra meg lehet tartani sporteseményeket és a zenei fesztiválokat is.

A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy a kezdődő nyári vakáció idején is szükséges lesz betartani a fokozott higiéniai előírásokat. Idén a Csehországban nagyon népszerű nyári gyermektáborok is a korábbiaknál szigorúbb óvintézkedések mellett fognak működni. Újranyíthatnak a színházak és a mozik is Csehországban. A nagy bevásárlóközpontok már egy hónapja teljes mértékben nyitva vannak, a sajtóban megjelent hírek szerint viszont látogatottságuk visszaesett, általában a járvány előttinek 60-70 százaléka.

Lelkiismereti szabályozás

Szerbiában az utóbbi 24 órában 13 372-ről 13 565-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Pénteken egy újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 265-re emelkedett. Az utóbbi 24 órában két halálos áldozata volt a Covid-19 betegségnek, ezzel 44-re nőtt a halottak száma. Mivel sem az egészségügyi minisztérium, sem a kormány nem kezdeményezett eddig külön törvényt a koronavírus-járvány kezelésére vonatkozóan, ezért egy válságkezeléssel megbízott testület nyújtott be egy ilyen jogszabályra vonatkozó javaslatot a koszovói parlamentnek.

Szerbia vezető járványügyi szakértője, Predrag Kon büntetést szeretett volna bevezetni azok számára, akik nem tartják be a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket, de a kormány válságstábja ezt elutasította, és továbbra is az emberek lelkiismeretére akarja bízni, hogy betartják-e a koronavírus-járvány megfékezésére hozott előírásokat.

Észak-Macedóniában péntekről szombatra 5595-ről 5758-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt hárman haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe, és ezzel 268-ra nőtt a halálos áldozatok száma. Noha az ország pénteken megnyitotta a határait a ki- és bejövő forgalom előtt, a belügyminisztérium jelentése szerint inkább csak a bejövő forgalom indult meg jelentősen, az észak-macedónok egyelőre nem keltek útra.

Montenegróban egy nap alatt 414-ről 439-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az Adria-parti országban két hónapja nem volt halálos áldozata a vírusnak, a járvány ideje alatt kilencen haltak bele a betegségbe. Bosznia-Hercegovinában szombatra 3796-ról 3935-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában három ember halt bele a betegségbe, így a halottak száma 178. Mivel számos országba egyelőre nem léphetnek be boszniai állampolgárok, az idegenforgalmi szakemberek azt javasolják a boszniaiaknak, hogy fedezzék fel az országot, és támogassák a hazai turizmust.