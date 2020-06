Simicskó István lett a KDNP frakcióvezetője

Simicskó István lett a KDNP új frakcióvezetője, Kocsis Mátét pedig újraválasztották a Fidesz frakcióvezetői posztján, derül ki Kocsis Máté Facebook-posztjából.

Simicskó István a most 72 esztendős Harrach Pétert váltja a poszton, aki 2010 óta vezette a kereszténydemokrata képviselőcsoportot.

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Simicskó július 15-től vezeti a frakciót, miután egyhangú szavazással megválasztották a frakció élére. A KDNP elnöke elmondta: Harrach Péter eddigi frakcióvezető már korábban jelezte, hogy „tíz év frontszolgálat után” szeretné átadni a posztot. Abban állapodtak meg Harrachhal, hogy a ciklus feléig vezeti a kisebbik kormánypárt képviselőcsoportját.

Harrach Péter szerint az elmúlt harminc esztendő legeredményesebb tíz évét tudhatják maguk mögött a parlamenti munkában, amelynek során igyekeztek a kormányzati munkát segíteni. Azt mondta, nagy élményként őrzi az elmúlt tíz évet, és bár most egy lépéssel hátrább lép, "de ez csak egyetlen lépés" lesz. Ezentúl is aktív marad, és frakcióvezető-helyettesként dolgozik majd.

Simicskó István új frakcióvezető aktív munkát ígért a jövőre nézve, és azt mondta: a KDNP továbbra is értékalapú politikát folytat majd. Mint mondta, a kormánypárti frakcióvezetők dolga és feladata, hogy a kormányt támogassák, "ott lesznek a parlamenti küzdőtéren".

Az 58 éves Simicskó István 1991-ben lépett be a Kereszténydemokrata Néppártba. Az 1997-es pártszakadás előtt kilépett a pártból, és átment a Fidesz–MKDSZ-hez. Az 1998-as országgyűlési választáson a Fidesz budapesti területi listájáról szerzett parlamenti mandátumot. 2000-ben politikai államtitkár lett a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter, Demeter Ervin vezetése alatt, olvasható a Wikipédián.

2001-ben a Fidesz kispesti szervezetének elnökévé választották, 1999-ben az országos választmány tagja lett, melynek 2001-ben elnökévé lépett elő. 2002-ben a Fidesz és az MDF közös budapesti területi listájáról szerzett mandátumot. 2003 áprilisában Simicskó volt az egyetlen országgyűlési képviselő, aki nemmel szavazott arra a határozatra, amely felhatalmazást adott a Medgyessy-kormánynak az uniós csatlakozási szerződés aláírására a népszavazás után. Simicskó a szavazás után a csatlakozás körüli „sok kérdőjelre és hézagra” hivatkozott, amiért elutasította a határozatot.

A KDNP újjáalakulásakor újra csatlakozott a pártjához, de a kettős tagságnak köszönhetően folytonos tagja maradt a Fidesznek is. 2006-ban a Fidesz és a KDNP közös budapesti területi listájáról szerzett mandátumot, majd a KDNP-frakcióhoz csatlakozott, annak vezetőhelyettesévé és a nemzetbiztonsági bizottság elnökévé választották. Később ő lett a párt alelnöke.

2010. június 2. és 2012. október 7. között a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkáraként dolgozott, majd október 8-tól az Emberi Erőforrások Minisztériumában sportért és ifjúságért felelős államtitkár lett. Miután Hende Csaba a déli határzár építésével kapcsolatos problémák miatt 2015-ben lemondott, ő lett a honvédelmi miniszter. A 2018-as választások után ő lett a hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos.

A Fidesz-frakció közleményben jelentette be, hogy félidei tisztújítást tartottak. Mint írják, a frakció megerősítette Kocsis Mátét a frakcióvezetői tisztségben, amelyet 2018 májusa óta tölt be. Változatlan a frakcióvezetés összetétele is: Balla György, Böröcz László, Halász János, Kubatov Gábor, Selmeczi Gabriella, Bánki Erik, Bóna Zoltán, Hende Csaba és Németh Zsolt ezután is frakcióvezető-helyettesként dolgozik.