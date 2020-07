Két új fertőzött van, egy idős beteg meghalt

Két újabb magyarnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, velük 4157 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt egy idős, krónikus beteg, az elhunytak száma így 586 főre emelkedett, 2714-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 857 fő.

Az aktív fertőzöttek 38 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti. 169 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen – írja szerdán a koronavírusról tájékoztató kormányzati honlap.

A keddi adatok szerint 878-ra emelkedett az aktív fertőzöttek száma a megelőző 24 órában, a fertőzést újabb 10 magyarnál mutatták ki. Hétfőn írtuk: már hét napja folyamatosan csökken a fertőzöttek száma. Ez keddre megállt, sőt, az előző napihoz képest emelkedett az adat, három fővel.

Magyarországon véget ért a veszélyhelyzet, jelenleg járványügyi készültség van, és felállt a gazdaságvédelmi operatív törzs is Varga Mihály pénzügyminiszter vezetésével.

Eközben Szerbiában emelkedik a fertőzöttek száma, a járványgócokban korlátozó intézkedéseket vezettek be: Belgrádban például kötelezővé tették a maszk viselését zárt térben, valamint a tömegközlekedési eszközökön. Kedden írtuk, hogy Koszovóban egy nap alatt 2677-ről 2799-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A megelőző 24 órában egy halálos áldozata volt a betegségnek, ezzel 50-re nőtt akkor a halottak száma. A miniszterelnök ismét arra figyelmeztetett, hogy ha nem csökken a fertőzöttek száma, akkor a járványgócokat vesztegzár alá helyezhetik, az ország ugyanis nem engedheti meg magának, hogy a koronavírus-járvány második hulláma is olyan súlyos csapást mérjen a gazdaságra, mint az első, ezért most azokra a helyekre kell odafigyelni, ahol sok a fertőzött.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

