Kásler: Félmillió az egészségügyben dolgozóknak, tízszázalékos emelés a pedagógusoknak

170 ezer egészségügyi dolgozó kapja meg bruttó 500 ezer forintos juttatását a koronavírus-járvány idején tanúsított helytállásáért - jelentette be az emberi erőforrások minisztere szerdán az MTI szerint.

Kásler Miklós a Semmelweis-nap alkalmából arról beszélt, hogy az egyszeri rendkívüli jutalomra a kormány 101 milliárd forintot biztosít. Ez az a félmillió forintos támogatást egyébként, amit még tavasszal jelentette be Orbán Viktor a Kossuth Rádióban.

Ezt a pénzt most a kórházakban, szakrendelőkben, az egynapos sebészeti ellátást nyújtó szolgáltatóknál, a laboratóriumi ellátást nyújtó, a művesekezelést végző szolgáltatóknál, az Országos Mentőszolgálatnál, a betegszállítást végző egyéb szolgáltatóknál és az Országos Vérellátó Szolgálat dolgozó

orvosok,

ápolók,

asszisztensek,

takarítók,

a műszaki és adminisztratív területen dolgozók,

az alapellátásban dolgozó háziorvosok,

fogorvosok,

védőnők,

főállású iskolaorvosok,

az otthoni hospice szolgálatok

és otthoni szakápolási feladatok egészségügyi tevékenységet ellátó dolgozói kaphatják meg.

Jutalmat kapnak még a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a kormányhivatalok, a járási hivatalok járvány elleni védekezésben résztvevő egészségügyi dolgozói, közreműködői, az orvosegyetemeknek azok a hallgatói, akik a járványügyi küzdelemben szerepet vállaltak, valamint a Magyar Honvédség közfeladatot ellátó, védelem-egészségügyi feladatot ellátó és védelem-egészségügyben dolgozó alkalmazottai.

Kásler szerint a fél millió forint azoknak is jár, akik részmunkaidőben dolgoznak. illetve, akik a szabadságon, a fizetés nélküli és a betegszabadságon, a gyeden és a gyesen vannak. Ugyanakkor azok is csak egyszer vehetik fel a rendkívüli támogatást, akiknek egyszerre több helyen is olyan munkakörben dolgoznak, ami alapján jogosultak a pénzre.

Az emberi erőforrások minisztere azt is bejelentette, hogy júliustól 10 százalékkal emelkedik a pedagógusok bére.

Kásler szerint erre a béremelésre a kormány döntése értelmében minden pedagógus munkakörben foglalkoztatott kolléga jogosult.

Az MTI múlt héten még nem béremelésként, hanem "új bérelemként" hivatkozott arra, hogy a garantált illetmény 10 százalékával nő a pedagógusok fizetése. A pályán töltött idő és a végzettség függvényében 20-40 ezer forinttal lesz több a pedagógusok esetében az augusztusi fizetési számlán megjelenő összeg.