Baranyit gúnyoló rajzzal ült be Bácskai a közgyűlésbe

A IX. kerületi önkormányzat csütörtöki ülésére Bácskai János, fideszes képviselő (korábban polgármester) úgy ült be, hogy kilógatott maga elé egy Baranyi Krisztinát, a kerület jelenlegi polgármesterét ábrázoló karikatúrát. A rajz Mátyás Ferenc, helyi momentumos politikus oldalán jelent meg, azt írta hozzá: "még el sem kezdődött a testületi ülés, de Bácskai János már bebizonyította, hogy primitív, szexista és mérhetetlenül bunkó. Szégyenteljes viselkedés".

A rajzról megkérdeztük Bácskait, aki azt mondta az Indexnek, hogy ő tette ki a karikatúrát, az pedig mindaddig maradni fog, amíg Baranyi nem kér bocsánatot. A korábbi polgármester szerint a szövegbuborékban olvasható szöveg ("megértem, hogy a bugyimba is be akarnak nézni") egy idézet, méghozzá Baranyitól, aki egy testületi ülésen mondta a helyi Fidesz frakcióvezetőjének, hogy ha kíváncsi, nézzen bele a bugyijába most.

Bácskai hozzátette, a polgármester két üléssel később lehülyézte a fideszes frakcióvezetőt, ezért várnak bocsánatkérést. Az ügy háttere szerinte, hogy semmit sem tudnak Baranyi 2014 előtti tevékenységéről, a polgármester pedig nem válaszol a kérdéseikre. Arra a kérdésre, hogy ez a rajz szexista lehet, Bácskai azt mondta, hogy szó sincs ilyesmiről, "a felajánlkozást rajzolták le, de akár le is fotózhatták volna".